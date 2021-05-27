中国未允许外交官旁听澳籍作家杨恒均间谍案的庭审

中国北京一家法庭今天关门审判了澳大利亚籍作家杨恒均案，杨恒均被指控从事间谍。澳大利亚外交针对中国禁止澳大利亚外交官员旁听提出批评。中国谴责澳大利亚干预中国司法。

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据华尔街日报今天报道说，中国有关部门未允许澳大利亚外交官旁听澳籍作家杨恒均涉嫌从事间谍活动一案的庭审。该案加剧了中澳紧张关系。

杨恒均是一位澳籍博主和间谍小说家，该案定于周四在北京市第二中级人民法院以不公开方式审理。澳大利亚驻华大使傅关汉(Graham Fletcher)在北京二中院外面表示，澳大利亚外交官被告知，因疫情关系，他们不能进入该法院。但他说，中国外交部告诉这些澳大利亚人，这是一起涉及国家安全的案件，所以不允许他们旁听。

据澳大利亚驻华大使傅关汉表示，“这令人深感遗憾、担心、不满，” 傅关汉称，“我们一直对该案有所担忧，包括缺乏透明度，我们因此认为这是任意拘留的例证。”

据中国驻澳大利亚大使馆的一位发言人上周表示，澳方应切实尊重中国司法主权，不得干预杨恒均一案。

据路透社今天报道，中国外交部新闻发言人赵立坚周四称，就澳籍作家杨恒均案向澳大利亚提出严正交涉，坚决反对澳洲干预此案。“杨恒均案涉及国家秘密，依法不公开审理，不安排旁听，完全合法合理。”赵立坚在外交部新闻发布会上作上述表示并称，北京市第二中级人民法院于5月27日依法开庭审理。目前案件正在审理过程中，法院将择期宣判。中方坚决反对澳方无理干扰中方依法办案，粗暴干涉中国司法主权。

据赵立坚说，“根据中国法律，有关涉及国家秘密的案件不公开审理，任何人不得旁听。这也是很多国家通行的做法。”赵立坚称，中国司法机关严格依法审理案件，充分保障杨恒均各项诉讼权利。

据该报道，澳籍华裔作家杨恒均周四在北京受审。杨恒均2019年初因涉嫌危害国家安全在北京被拘留。澳洲外长佩恩上周五发表声明称，中国一直没有就杨恒均的案子向澳洲方面作出过任何解释，也没有提供任何有关对杨恒均提出指控的证据。中澳关系逾一年来持续恶化。澳洲4月取消了维多利亚州与中国签订的两项“一带一路”协议，随后中国5月初宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动，这是本已紧绷的中澳关系遭受的最新挫折。