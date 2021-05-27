中美贸易：戴琪称美国同中国在经贸关系仍面临“相当大的”挑战

中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表戴琪周四上午进行了通话，双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。美国贸易代表戴琪此前表示，美国在与中国的贸易和经济关系方面仍然面临 “非常大的挑战”，需要拜登政府全面关注。在美中第一阶段贸易协议于2021年底到期之前，拜登政府正在对美中贸易政策进行全面评估。

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据路透社今天报道说，美国总统拜登要求进一步调查新冠病毒起源、包括中国实验室泄露的可能性之际，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表戴琪周四上午进行了通话，双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。

根据中国商务部网站刊登的新闻稿称，“双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。”

根据美国贸易代表办公室(USTR)，她在与刘鹤的会谈中提出“关切的议题。”USTR声明稿说，“在他们坦率的意见交换中，戴琪代表讨论了拜登-哈里斯政府以工人为中心的贸易政策的指导原则，以及她对美中贸易关系的持续评估，同时亦提出关切的议题。”USTR声明稿称。

这是拜登1月就任美国总统以来，世界两大经济体的贸易牵头人第一次正式交流。在美中第一阶段贸易协议于2021年底到期之前，拜登政府正在对美中贸易政策进行全面评估。

据戴琪稍早在接受路透社专访时说，美中‘第一阶段’贸易协议很重要，但只是美中这两个全球最大经济体之间充满挑战和复杂关系的一部分。戴琪说，“我们与中国的整体挑战也仍然存在，而且非常大。”

关于中美第一阶段贸易协议，戴琪说，“我们应该它放在整个美中贸易和经济关系的脉络下，而这个关系是非常、非常具有挑战性的，需要我们全面关注。”

拜登政府承诺对中国国家驱动的经济模式进行强有力反击，对创新进行新的投资以保持美国的科技优势。

据路透社说，中国2020年的实际购买规模较目标少了大约40%，2021年的进口量仍然落后，为期两年的第一阶段贸易协议只剩下七个月。根据彼得森国际经济研究所的数据，2020年中国从美国进口的相关产品总额为999亿美元，而承诺的是1,731亿美元。