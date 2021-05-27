刘鹤与戴琪首次通话 称中美贸易重要 打破中方考虑更换与美谈判主将传言

根据中国官媒报道，国务院副总理刘鹤以「中美全面经济对话中方牵头人」的身分，与美国贸易代表戴琪通电话，是美国拜登政府上台四个多月以来，中美贸易高层官员首次通话。双方认为，发展双边贸易非常重要，并同意继续保持沟通。有关报道，间接否认了美国传媒早前指北京正考虑是否更换中方谈判主将，以同是中共中央政治局委员的副总理胡春华代替刘鹤的消息。

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中国商务部今(27日)早发布简短信息，在刘鹤的官方名衔后加上「中美全面经济对话中方牵头人」，指他今早与美贸易代表戴琪通话。商务部续称，双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。

美方的公告指出，戴琦通话时提出拜登政府以工人为中心的贸易政策指导原则、她对中美贸易的看法，以及相关议题持续引起的关注。公告形容，双方的对话坦诚，戴琦期待与刘鹤进一步讨论。

彭博社早前报道，中美政府已于周二晚举行工作人员层级对话，中方当时促请美方撤销关税，认为是推进双边关系的必要元素。中美去年1月签署第一阶段贸易协议，美国贸易代表办公室和中国官员要每半年举行会议，讨论协议执行情况。但在拜登于本年1月20日就任美国总统后，中美贸易高层官员一直未有再就首阶段贸易协议展开对话。美媒《华尔街日报》本月中曾引述知情人士表示，北京正在考虑，是否应该以胡春华代替与美国特朗普政府谈判中美贸易协议并监督执行第一阶段贸易协议的习近平特使刘鹤。有关消息引起诸多猜疑，不知是意味习近平与刘鹤出现龃龉抑或是习近平的「二十大」卡位战提前出现。