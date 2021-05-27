前特首梁振英传表明再参选意愿 北京未表态

目前是中国全国政协副主席的香港前行政长官（特首）梁振英已向北京表明参选来届特首的意愿，北京方面没有明确表态。香港媒体称有意问鼎下届特首宝座的各路人马已开始热身，其中以梁振英最为活跃。

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据中央社今天报道称，“香港01”网站今天在报导中引述两位熟悉港澳事务的消息人士说，梁振英已向北京表达希望参选下届特首的意愿，北京没有明确表态，既没有表明支持，也没有反对。报导引述亲政府的资深建制派人士分析，北京“无表态也是一种表态”，并认为梁振英阵营在北京未发出清晰讯号下，正“复制”当年2012年竞选策略，提出房屋等民生问题，以累积民望，争取参选特首。

但该报消息表示，北京方面最终会否向梁振英的参选“开绿灯”，仍是未知之数。

据该报同时指出，有意问鼎特首宝座的各路人马已开始热身，其中以梁振英最为活跃，近日多次批评现任特首林郑月娥政府的施政，又提出开发郊野公园边陲、设立文化局等，大有卷土重来参选之势。

在香港政坛中，梁振英被视为北京中央十分重用和信任的人，甚至是北京方面长期培养的香港政界人士。他曾是测量师学会前会长及戴德梁行亚太区前主席，年轻时已参与香港主权转移事务。香港主权转移后，他曾担任行政会议非官守议员召集人，当时外界已普遍相信他是北京方面培养的特首人选。

但梁振英从政以来，却一直成为泛民主派针对攻击的对象，令其从政步伐举步维艰。2012年，梁振英当选特首后，在各方面施政都受到泛民方面攻击，即使出席活动，一些激进泛民组织都会派人前往抗议示威，意图令其难堪。2016年底，梁振英宣布，因家庭原因，放弃争取连任；翌年的特首选举，由林郑月娥当选。

据中央社报道说，梁振英卸任特首后，以中国全国政协副主席身分活动，而其活动方向主要针对泛民人士和组织，且十分高调。在2019年的“反送中”运动中，当大部分建制派不敢高调支持政府时，梁振英却主动攻击整个运动，并牵头成立“803”基金，不时悬红鼓励市民举报“暴徒”。