广东疫情扩大 发疫小区入境澳门须隔离14日 香港未停「回港易」

中国过去一日出现19宗武汉肺炎个案，当中只有两宗是本地个案，但全在近日疫情有反弹迹象的广东省广州市，而该市茘湾区鹤园小区更爆发「茶楼群组」，当局宣布，会一连两日为全区超过100万名居民进行检测；而澳门亦宣布，由今(27日)早起，所有在入境前14天内曾经到过鹤园小区的入境人士，均须在指定地点接受14天医学观察。不过，港府未有更改方便在中国居住港人回港后无需隔离的「回港易」计划，而传染病专家亦认为，暂时毋须收紧计划，但须小心核实有关人士的申报资料，以免走漏个案。

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广东省卫生健康委员会今早公布，昨日两宗本地病例均来自广州，另外新增四宗本地无症状感染个案，深圳和广州各占两宗。至于输入个案则有12宗，令该省确诊病例增至2427宗。

至于爆发「茶楼群组」的广州荔湾区，当局昨日宣布，一连两日为全区逾一百万名居民检测，以致大批民众在检测站排队，情况挤迫，但大致畅顺。不过，胥着疫情反弹，广州市内出现接种疫苗人潮，在不同接种点，昨日都有大批市民直接冲过安保防线，涌入站内排队，希望尽快打针。当局表示，已有811万人接种疫苗，接种新冠疫苗1080万剂次，累计有811万人接种。《广州日报》报道，疫情警示比任何专家和政府倡导都有效。

在香港，港府未公布会否收紧广东省的「回港易」计划，只是说，会一直与中国内地当局就两地疫情防疫措施紧密沟通联系。根据前(25日)日起生效的机制，「回港易」计划按中国卫健委的名单落实，即港人在抵港前14日内曾逗留名单上的中或高风险地区，不可经「回港易」免检疫入境。而最先确诊的75岁老妇居住的荔湾区龙津街锦龙汇鑫阁现属中风险地区，但广东省「回港易」暂未受影响。

呼吸系统专科医生梁子超今早在电台节目中表示，广东省目前出现两个传播链，分别源于深圳的货柜码头及荔湾区怀疑变种病毒输入个案，后者虽导致其家人及曾经光顾的食肆的食客确诊，以致海珠区亦出现病例，但传播链相对清晰，不算小区广泛爆发。他不评论香港是否需要收紧或暂停广东省「回港易」，但指出，港府需要确保获得足够信息以评估分区风险，包括如何核实申报，否则可能出现走漏个案。

香港医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷认为，目前难以评估广州疫情对香港的风险有多大，但认为暂时毋须收紧或暂停广东省「回港易」计划。他补充，如果当地进行彻底及严格的封区检测，而未来一至两星期未有新的确诊个案或群组爆发，可以视今次个案为单一事件；相反的话，两地政府便须考虑调整「回港易」计划等安排。