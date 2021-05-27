美国驻华大使或有谱了 拜登选中“鹰派”伯恩斯

据路透社今天报道称，《纽约时报》周三晚间引述两名消息人士说，美国总统拜登计划宣布，已选定前美国驻北大西洋公约组织(NATO)大使伯恩斯R. Nicholas Burns为美国驻华大使，并同时任命洛杉矶市长Mayor Eric为驻印度大使。

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据新头壳引述美国媒体消息报道称，拜登将提名“鹰派”老牌外交官为驻华大使。《美联社》指总统拜登将正式向国会提名现年65岁的职业外交官、曾任国务院政务副国务卿的尼古拉斯．伯恩斯(Nicholas Burns)为驻华大使候选人。

目前白宫方面拒绝对此一人事任命案发表评论，强调“在正式宣布之前，没有人是确定人选”。

据指出，伯恩斯是苏联问题专家，拥有丰富的外交经验，曾在小布什总统任内担任副国务卿，也曾担任驻北约、希腊大使。现执教于美国哈佛大学肯尼迪政府学院等机构。在拜登竞选总统期间，伯恩斯曾提供外交政策方面的建议。但根据了解，伯恩斯没有任何在中国工作的经验，在谈到中国时经常使用“对抗(stand up to)”一词，立场偏向“鹰派”。在美中关系紧张时刻，这项人事安排特别引人关注。

今年1月份，伯恩斯接受德国媒体采访，谈到新疆人权问题、香港局势等议题时，表示美国应与德国、欧盟合作，共同捍卫民主和人权。他并建议美国、欧洲和日本应共同联手就中国的非法贸易行为与中国进行对话，因为美日欧洲共占全球一半以上的经济体量，共同发声便有足够份量，促使中国尊重国际贸易规范。

2月份，伯恩斯接受CNN专访更直言：“美国不能将二战以来在印太地区的军事主导地位让给中国”，指美国与中国的较量是“民主”与“威权”间的较量。

路透社今天报道说，拜登计划任命伯恩斯Burns为驻华大使并指伯恩斯曾担任美国驻北约大使。