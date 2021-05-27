著名中国人文学者王康逝世一周年，《王康纪念文集》今日在美国出版

著名中国人文学者王康2020年5 月27日在美国维吉尼亚州病逝，由王康生前友人、著名作家郑义与一平、北明编辑的《王康纪念文集》，于王康逝世一周年之际，由美国博登出版社出版。

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王康素有中国民间思想家之称，王康逝世是当代中国的一起精神事件，是中国思想界的损失。

王康1949年生于中国重庆。早年插队落户巫山，目睹民间苦难，了解真实中国。上世纪八十年代末，王康以撰写《中国改革宪章》，名动京华。“八九六四”之后，王康横遭通缉，藏名埋姓，漂泊多年。上世纪90年代，王康出山论道，拍摄大型政论片《大道》、记录片《抗战陪都》、《卢作孚》、《中美西部开发启示录》、《重庆大轰炸》、《山河岁月》，昭明史事，展示中国宪政改革蓝图。身处风云岁月，王康雄辩滔滔，巡回演讲《俄罗斯的道路》、《俄罗斯的精神与梦想》、《乌托邦与公开信》、《世界图景中的五四运动》、《帝国的教训与启示》、《高贵与美丽：俄国十二月党人和他们的妻子们》，直击人心，影响了一代中国人。

2004年，王康率十数名画家，历经数载，绘制高两余米，长一千余米巨幅画作《浩气长流》，彰显民国时代中华民族浩浩正气。该画作2010年在台湾国父纪念馆公展，嗣后在美国首都华盛顿、纽约、洛杉矶、旧金山巡展。

2013年，王康应邀访美，携手郑义，共同创立“刘宾雁良知奖”，以表彰守护并践行良知的中国知识人。王康访美期间，因拒绝中国官方停止《浩气长流》画展之禁令，而不能回国，被迫流亡。

王康去世前，皈依基督。他弥留期间的最后愿望是要视线所及之处见到一面美国国旗；美国国会议员柯蒂斯(John Ream Curtis)专门将此前曾悬挂在国会大厦的一面美国国旗赠与王康，悬挂在王康居所窗外，并作为接纳王康成为美国精神公民的象征。

《王康纪念文集》汇集王康逝世后海内外学者与友人悼念王康的文字编辑而成。北明为《文集》撰写前言指出：王康的离去，在中国思想界留下了一片空白——几乎没有人能如他那样对文明的走向洞若观火，对历史的吊诡习以直觉，对人类灾难先知先觉。

《王康纪念文集》出版的消息引发各界关注，一位中国大陆读者赋诗致《文集》主编郑义：

屏里堂前溪畔，余音曼惋。马车天外便归来，岂料得、霄穹远。

文集编来相伴，云横岚璨。结庐幽径步依依，林深处、流莺啭。