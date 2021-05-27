西班牙诺推欧中投资协定解冻？桑切斯与习近平打电话

西班牙首相桑切斯与中国国家主席习近平昨天稍晚通话。西班牙政府在一份声明中表示，桑切斯对习近平表示，他有信心在批准期待已久的中欧投资协定方面能找到共识，并表示西班牙可以在加强中欧关系方面发挥建设性作用。习近平希望西班牙政府为推动中欧关系行稳致远继续发挥建设性作用。

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据路透社消息说，西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)周三与中国国家主席习近平通电话，讨论了中国共同投资欧盟复苏基金资助项目的机会。

据该报道称，布鲁塞尔和华盛顿的监管机构一直对中国在欧洲日益增强的影响力保持警惕，且不赞成中国投资关键基础设施。

不过，西班牙政府在一份声明中表示，桑切斯对习近平表示，他有信心在批准期待已久的中欧投资协定方面能找到共识，并表示西班牙可以在加强中欧关系方面发挥建设性作用。

根据中国外交部网站信息，习近平在通话中强调，虽然发生了新冠肺炎疫情，但中欧务实合作显示出巨大潜力。可以预见，未来中欧关系既拥有新的机遇，也面临各种挑战。关键是要牢牢把握全面战略伙伴关系大方向，妥善管控分歧，维护合作共赢的主基调。希望西班牙政府为推动中欧关系行稳致远继续发挥建设性作用。

未来几年，西班牙将获得欧盟提供的约1,400亿欧元(1,710亿美元)疫情复苏援助资金，桑切斯提到了在“向绿色经济转型、电动交通、循环经济和数字化方面”的投资机会。在欧盟发放首笔资金之前，西班牙也一直在争取中东主权财富基金共同投资重大项目，希望它们的参与能扩大复苏基金的影响。

该报道说，去年，西班牙政府通过了一项法令，授权政府否决外资收购被视为具有战略意义的西班牙企业10%或以上股份的交易，政府表示此举与寻找外部投资者的做法并不矛盾。