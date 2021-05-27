香港或推大刑伺候 阻吓港人纪念六四集会

香港保安局局长李家超呼吁市民不要参加未经批准的集结，相关活动就是未经批准集结，任何人不应参与、宣传或者公布有关活动，否则就是违法。李家超警告，香港法庭最近就两宗公共活动的判决案，清楚显示参与未经批准集结，不论暴力与否，都属犯法，最高可被判刑5年。

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香港官员吁市民勿参与六四集会，最高判5年。据中央社今天报道称，在香港警方禁止支联会举办今年的“六四”游行及烛光晚会后，保安局局长李家超呼吁市民不要参加未经批准的集结；民主党则相信，市民将会以自己的方法悼念“六四”。

李家超向媒体表示，当警务处处长决定反对游行或集会后，相关活动就是未经批准集结，任何人不应参与、宣传或者公布有关活动，否则就是违法。他说，法庭最近就两宗公共活动的判决案，清楚显示参与未经批准集结，不论暴力与否，都属犯法，最高可被判刑5年。

据民主党主席罗健熙向媒体说，支联会、民主派人士及不少市民对“六四事件”情感强烈，不论支联会最终有什么抉择，相信香港市民都会用自己的方法悼念“六四”。

香港市民支援爱国民主运动联合会今天公布，中午收到警方通知，对方以预防及控制疾病法令为由，反对支联会计划于5月30日举办的“毋忘六四”大游行，以及6月4日在维多利亚公园举办的“六四”烛光晚会。

警方连续第2年以防疫为由，禁止支联会举办六四烛光晚会，此前已经连续31年半此集会。

据中央社报道称，香港支联会今年稍后计划举办的“六四”烛光晚会遭到警方发出反对通知书，支联会准备就此提出上诉。

香港市民支援爱国民主运动联合会公布，中午收到警方通知，对方以预防及控制疾病法令为由，反对支联会计划于5月30日举办的“毋忘六四”大游行，以及6月4日在维多利亚公园举办的“六四”烛光晚会。支联会表示，将会依法向公众集会及游行上诉委员会提出上诉，期望委员会尽快安排上诉聆讯，让市民可以在合法及安全的情况下悼念“六四天安门事件”。

据该报道，警方去年也曾以防疫为由，禁止支联会举办烛光晚会，这也是支联会31年来首次未能依法举办这项集会。