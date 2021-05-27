19岁重庆青年王靖渝27日被阿联酋释放后返回土耳其

19岁的重庆青年王靖渝2021年5月21日贴出他在飞机上自拍的照片。（王靖渝推特）

19岁重庆青年王靖渝因质疑有关中印边境阵亡士兵的中国官方说法而遭跨境“追逃”，在前往美国在阿联酋转机时被抓。各界关注下的王靖渝5月27日发推说：他被阿联酋释放，返回土耳其。

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5月27日迪拜时间下午1点51分，王靖渝在推特发文表示，自己已经恢复自由，脱离危险，并向关心他、帮助他的朋友们致谢，并感谢白宫和美国国务院的不断交涉使他恢复自由，否则他现在已经在中共的黑监狱中遭受折磨，

王靖渝贴出他在飞机上自拍的照片显示：他脚上还穿着迪拜监狱的拖鞋。王靖渝在推文中披露，此前一天晚上，他被套上头套转移到其它监狱，当地时间10:00左右未经任何说明，他直接被押赴机场，直接送上前往伊斯坦布尔的飞机。但迪拜警方拒绝归还他所有的个人物品，甚至衣服、鞋都不归还，导致他现在还穿着“监狱拖鞋和破烂衣服”！

在王靖渝获释数小时前，美联社曾经询问美国国务院，美国国务院回答说：“我们对中国境内的侵犯人权行为感到震惊，并呼吁（中国）当局尊重其公民应享有的基本自由，这与中国的国际义务和承诺相符。”

但回到伊斯坦布尔的王靖渝的状况仍然令人担忧，帮助他的在美友人郭宝胜在推特表示，土耳其当局以王靖渝没有提前申请为由扣留了他的护照。

王靖渝是在4月5日在迪拜中转去美国的时候被阿联酋警方抓捕，与外界失去联系。直到5月20日，王靖渝通过联系大纪元记者发出呼救，才使得外界得知他被关押在迪拜监狱里已经1个半月，中国警方欲将他遣返回中国大陆，但他拒绝。随后王靖渝在监狱中接受了多家海外媒体采访，友人也奔走请求美国政府伸出援手。美国对华援助协会会长傅希秋曾经在推文中告知说：“不要担心，下午紧急沟通白宫和国务院后，美国政府已经开始行动干预了！”

王靖渝贴出他在飞机上自拍的照片。（王靖渝推特）