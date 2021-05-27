Covid-19溯源：未发表的三篇学术论文遭披露 武毒所事故假设被重提

法国《世界报》不久前刊文指出，将实验室事故作为Covid-19大流行病的可能起源的假设既不是大多数，也不是最可能的，但它不再是阴谋论：在《科学》杂志5月13日发表的一封信函中，大约20位高级科学家呼吁以与"人畜共患 "自然溢出相同的方式审查这种可能性。时间上的巧合，这封信发表前几个小时，武汉病毒研究所（WIV）近年来进行的三篇学术论文（一篇博士论文和两篇硕士论文）在推特（Twitter）上被披露。这篇推文的作者是一位习惯于进行轰动性披露的匿名科学家的账户。

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《世界报》的文章对这三篇论文中的一些疑点进行了分析。三篇论文是用中文撰写，分别在2014年、2017年和2019年答辩，虽然论文迄今从未公开过，但它们包含了重要信息。据《世界报》咨询的专家称，这三个论文对国际科学界认为理所当然的某些数据提出质疑，而这些数据涉及到武汉病毒研究所保存的冠状病毒的数量和性质，涉及对这些病毒进行的实验，甚至也涉及到武汉研究机构近几个月发表的病毒基因序列的完整性。

法国雅克-莫诺研究所的研究员（CNRS）Virginie Courtier指出："我们知道武汉病毒所的研究人员不会公开他们拥有的所有数据。但这次问题更进一步：他们之前的几个声明与这几篇论文似乎是矛盾的。"

RaTG13还是Ra4991 ？

这项工作的主要发现之一涉及到被命名为RaTG13的病毒，这是迄今为止已知的与新冠病毒（SARS-CoV-2）最接近的冠状病毒--但同时又距离太远，不能成为其最接近的祖先。

这种病毒的完整基因序列--与SARS-CoV-2有96.2%的同源性--已于2020年2月3日由武毒所研究人员在《自然》杂志上发表。但几周后，一位意大利微生物学家在一个病毒学论坛上报告说，RaTG13基因组的一小部分已经由武汉的研究人员在2016年发表过。而且，当时相关病毒不叫RaTG13，而是Ra4991。2020年7月，在接受《科学》杂志采访时，病毒学家、武汉病毒研究所（WIV）新发传染病研究中心主任石正丽曾证实，这是同一个病毒，只是在2020年被改名为RaTG13。

然而，法国科学研究中心（CNRS）病毒学家Etienne Decroly指出，论文中的数据表明，2020年发表的RaTG13序列与Ra4991序列并不严格相同，这与武毒所的说法相反。该研究员解释："在2019年答辩的论文中，包括Ra4991在内的几种蝙蝠冠状病毒基因组的不同区域与人类的严重急性呼吸道综合征冠状病毒（SARS-CoV-1）的相应区域进行了比较，" 论文分析表明，主要的差异位于基因组中与穗状物相对应的部分，即允许病毒进入其宿主细胞的蛋白质。"研究人员解释说："这代表着基因组的这一段有1%到1.5%的变化，这很重要，相当于在一个对病毒的感染性起关键作用的领域有10到15个变异。“

为什么本应相同的序列之间会有这样的差异？武毒所的管理层没有回应《世界报》的请求。

原始数据“不足以重构该基因组”

《世界报》文章指出，由于这个与SARS-CoV-2最接近的表亲序列的完整性自其发表以来一直是许多问题的核心，所以就更加重要。但法国科学研究中心（CNRS）的主任研究员Virginie Courtier解释说："武汉病毒所的研究人员说，他们不再有相应的生物样本，所以不再有可能重现测序工作。此外，科学界长期以来一直要求武毒所的研究人员解释他们如何获得RaTG13的完整序列，因为该所公布的原始数据不足以重建这个基因组。"

作者接着指出，如果说RaTG13对科学界如此重要，那也是因为它在2013年被收集到的地方：云南墨江的一个废弃的矿场。在这个蝙蝠群经常出没的矿场，2012年春天有6名工人感染了一种肺病，其症状与SARS或Covid-19类似n六人中有三人死亡。他们是否感染了蝙蝠冠状病毒？在著名的墨江矿区还发现了多少种类似SARS的冠状病毒？其中是否有一种病毒甚至比著名的RaTG13更接近SARS-CoV-2呢？

2020年11月，迫于外界压力，武毒所的研究人员在《自然》杂志上刊文称，除了RaTG13之外，他们还从墨江矿区还收集到了其他8种类似SARS的冠状病毒，但这些病毒至今仍未公布。这三篇论文显示，至少还有一种冠状病毒被保存在武毒所，但其存在尚未被披露。

但这还不是全部。在《自然》杂志要求的澄清中，武毒所的研究人员保证，他们收到并分析了2012年在墨江矿区患病的4名工人的13份血样，但无法检测到任何冠状病毒感染的迹象——目前武毒所支持的版本（也被3月底发布的世卫组织-中国联合报告中运用）是，这些人可能感染了真菌病原体。但是，泄露的论文再次表明情况并非如此。根据三份论文中2014年的那份，武毒所收到的不是13份而是30份样本，并均对其进行了分析。

据介绍，在这三篇论文中，2017年的博士论文最顶尖；它利用了嵌合病毒构建技术，即一种 "复制粘贴"的方式。中国研究人员的目标之一是测试不同冠状病毒对几种类型的人类或动物细胞的感染性，而这取决于嫁接在同一病毒骨架上的孢子。

论文作者写道："为了估计类似SARS的蝙蝠冠状病毒对人类的潜在威胁，我们从不同的冠状病毒毒株中选择了12个S（即尖峰编码）基因，并将它们插入WIV1（另一种冠状病毒）的基因组框架中，作者说，"我们成功地获取了其中四个，分别将其命名为Rs4231、Rs4874、Rs7327和RsSHC014菌株。"

然而，法国研究员Etienne Decroly说，"2017年发表在《PLoS Pathogens》杂志上的研究，详细介绍了这项工作，但并没有完整地介绍它们。

对中国政府施压

《世界报》指出，这三份论文的披露应会增加对中国当局的压力。"Etienne Decroly说："现在是武毒所向整个科学界开放其数据库的时候了。“

在《科学》杂志5月13日发表的信中，近20位美国研究人员发出了同样的诉求。斯坦福大学的微生物学家David Relman、华盛顿大学的病毒学家Jesse Bloom和他们的16位合著者要求："公共卫生机构和研究实验室必须向公众开放其档案。调查人员必须能够记录进行分析和得出结论的数据的真实性和来源。"

微生物学家巴里奇Ralph Baric（北卡罗来纳大学教堂山分校）名列在签名者中引起关注。因为巴里奇博士不仅是世界上最著名的冠状病毒和物种屏障跨越机制的专家之一，尤其他之前还与武汉病毒所进行过密切合作。2015年，他和武汉的研究人员在《自然医学》上共同发表了的一项研究曾轰动一时：这篇研究文章的作者在蝙蝠冠状病毒的基础上，成功构建了一种对人类具有高度致病性的嵌合病毒。

这项工作引发了争论，《自然》杂志予以报道，将其描述为 "有风险"。

文章引述隶属于美国麻省理工学院和哈佛大学的博德研究所的研究院的分子生物学家Alina Chan 认为，："拉尔夫-巴里奇亲自做过这种类型的研究，他认识到这可能来自于实验室，这样的假设需要被调查。我们无法找到另一位具有更直接专业知识的科学家，除非我们能让石正丽本人在信上签字。"实际上，越来越多的知名人士主张进行这样的调查。Alina Chan说："这封信的目的是为那些有能力发起国际调查的人提供科学支持。他们将能够予以参照，说一些相关领域的顶级科学家都认为，需要对实验室事故假说进行严格的调查。"

文章最后说，令所有人惊讶的是，世界卫生组织（WHO）总干事谭德赛也在3月底表示，这样的调查是必要的。他提到由世卫组织共同主持的中国和国际专家联合考察团的工作未能彻底审查的可能性。在世卫组织总干事的声明几个小时后，包括美国在内的14个国家政府提出了同样的批评。

中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告3月30日在日内瓦正式发布。报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人，“比较可能至非常可能”经由中间宿主引入人类。但至今仍未找到任何中间宿主。

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《华尔街日报》日前引述先前未公开的美国情资报告报导，3名来自中国科学院武汉病毒研究所的研究员曾在2019年11月求医，时间点在中国公告2019冠状病毒疾病之前1、2个月。中国官媒环球时报再次重申武汉病毒研究所无一人感染。

美国总统拜登周三下令情报机构确定新冠病毒的起源，并限定90天内拿出相关的报告。拜登称美国情报机构对病毒源头看法不一，其中包括中国实验室泄漏的可能性。