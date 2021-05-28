中国再促法国努力 解冻中欧投资协定

中国政府要求法国行动起来解除对中欧投资协定的冻结，使这项投资协定尽快得到欧洲议会批准。法国政府也告知，在中国解除对欧盟机构与议员等制裁之前，巴黎拒绝作出这样的努力。中国今天呼吁欧洲联盟放弃对抗的态度。欧盟没有消息确指只要中国解除对欧洲制裁，欧洲议会就会再表决批准欧中投资协定。

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据法新社今天自巴黎报道称，中国与法国两国政府周四表示，中国要求法国为批准中欧投资协定而努力，而巴黎拒绝在中国解除对欧洲议员的制裁之前这样做。

根据中国商务部的一份声明， "中欧投资协定是一个平衡的、高水平的、双赢的协定，我们希望法国积极推动该协定，并为该协定尽快签署和生效而努力，" 该声明报告了法国对外贸易部长Franck Riester和中国商务部部长王文涛在本周二曾举行视频会议。

法国部长Franck Riester向法新社证实了这次会议，并补充说他已经 "重申了法国和欧盟在此问题上的立场"。据Franck Riester称，“中国对欧洲议员的制裁是不可接受的，有这个制裁存在，批准投资协议的过程中不可能取得进展，正如欧盟委员会最近所说的那样。我已经向我的中国同行表明了这一点。”

Riester向法新社发出一份书面声明。 Riester还强调了法国和欧盟对新疆地区人权状况的关切"。据人权组织称，那里有超过一百万的穆斯林被关在政治再教育中心。

法新社说，负责欧盟27个成员国贸易政策的欧盟委员会，在多年的僵局之后，于2020年底与北京达成了一项令人惊讶的投资协议。

欧盟在3月份因新疆局势而对中国实施了制裁。北京以制裁欧洲多个议员、学者和德国智囊团MERICS作为报复。在这种情况下，欧盟委员会副主席瓦尔迪-东布罗夫斯基斯在5月初告诉法新社，他的部门为批准投资协议所做的努力已被 "暂停"。

周五，北京呼吁欧盟放弃其 "对抗 "的态度，此前欧洲议会投票冻结了该协议的批准程序。

据法国部长Riester说，在中国和法国部长视频会晤期间讨论的其他问题， "包括法国企业公司在进入中国市场时面临的许多障碍。"