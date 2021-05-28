中国多建大学生思想宣传教育红色自媒体北大清华共青团列榜首 中小学也列加强思想宣传

建党百年之际，中共加强对党史和社会主义教育的宣传力度。官媒新华社报导，中共中央宣传部等部门联合推进建设优质大学思政类自媒体，构建传播矩阵，强化中共党史、新中国史的宣传教育，建北京清华大学、北大青年、中国大学生在线、首都教育等在内的大学微信公众号、大学共青团公众号、知识服务类机构公众号共12个类型、200个公众号红色自媒体。

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据中央社今天报道称，中共巩固意识形态，打造大学思想政治教育自媒体。中共中宣部、中央网信办、教育部及共青团中央等部门联合推进建设一批优质高校思政类自媒体，公布的“首批高校思政类公众号重点建设名单”，包括北京清华大学、北大青年、中国大学生在线、首都教育等在内的大学微信公众号、大学共青团公众号、知识服务类机构公众号共12个类型、200个公众号。

该报道引述分析说，中共对大中小学的思政教育建设从2013年以来就不断强化。早在2013年中共全国宣传工作会议上，中共总书记习近平就提出要在宣传中巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，其中就包括意识形态重镇的学校。今年为迎接建党百年，中共在全党掀起大规模学习党史运动，并修订了最新版的“中国共产党简史”，以作为官方指定学习材料。

与此同时，中国教育部也曾专门针对中小学校及幼儿园开列了一个不符合社会主义核心价值观的问题图书清单，禁止进入中小学校园，其中包括戏说党史、国史、军史读物。

分析说，中宣部等中共的意识形态主管部门出于巩固意识形态的考虑，希望发挥大学思政类自媒体在思想舆论领域的引领作用，着手扶持一批大学思政类公众号，构建传播矩阵，重点展开党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，推动大学思想政治工作，可发挥增强自信力和巩固意识形态合法性的作用。