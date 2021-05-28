台湾官方：BNT要求将「我国」改为「台湾」疫苗采购终无下文

台湾最近疫情紧绷，各界批评政府购买疫苗不力，将人民陷入险境，总统蔡英文26日对外解释，台湾去年向德国BNT原厂采购疫苗，「因中国介入而破局」。疫情指挥官陈时中随后进一步说，双方要签约时，BNT强烈建议修改新闻稿内容，将「我国」的字样改为「台湾」，台湾同意了，但BNT一周后回复，要重新评估全球疫苗供应量，从此没有下文。

广告 继续浏览后续

陈时中27日在记者会上公开说明与BNT原厂采购疫苗的始末，他说，去年8月20日开始与德国BNT洽谈，去年底BNT提供最终合约版本，今年1月7日双方开始研拟对外揭露的相关限制，其中包含新闻披露上的要求，台湾也把中英文版本的新闻稿提供给BNT。

1月8日双方确认合约内容，但在确认合约四小时后，当晚9点21分，BNT临时通知签约要延后，并强烈建议修改新闻稿内容，将「我国」用词更改为「台湾」，台湾虽在第二天下午立即完成调整，但一周后BNT回复，「重新评估全球疫苗供应量，签约时程延后数周」，从此以后没有下文。

对于「中国介入」的说法，大陆国台办发言人朱凤莲说，早在 2020年3月，上海复星医药集团就跟德国BNT公司签约，参与BNT疫苗研发，并拥有在中国大陆及港澳台地区的独家商业权益。民进党当局对此心知肚明，却不循正途，非要违反商业规则和诚信原则，绕过上海复星医药集团向德国BNT公司购买疫苗。

朱凤莲强调，他们明知不可为而为之，说明考虑的根本不是解决台湾民众实际需求，而是做做样子，欺骗台湾民众。在疫苗问题上，是民进党当局一直在设置障碍。

台湾媒体则指出，台湾当初是由「台湾东洋药品公司」代表和BNT洽谈，依台湾东洋之前的说明，东洋本来表明可买一千万剂疫苗，但疫情指挥中心考虑当时的冷链技术跟不上，希望取得的剂量仅二百万剂，而认为破局的原因是因为数量及价格，这些指挥中心昨天却只字未提。

另外，今天台北又爆出，鸿海集团创办人郭台铭也透过立法院民进党团总召柯建铭协助，向上海复星购买500万剂BNT疫苗，想要捐给台湾的疫情指挥中心，提供台湾民众施打，在蔡政府同意下，台湾疾病管制署和上海复星的律师都已进入洽谈合约阶段，但现在也濒临破局。不过，上海复星国际董事长郭广昌像台湾传达的最新讯息是，他还没有放弃。