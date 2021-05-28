国殇游行十人判囚18或14个月 何俊仁、杨森首入狱 蔡耀昌二人获缓刑

民主派在前年10月1日国庆节举办游行，壹传媒创办人黎智英及民主党主席何俊仁等多名前立法会议员被控组织未经批准集结，十名被和早前承认控罪，今暮法官指游行最终演变成暴力，重判各被告入狱18个月或14个月。当中，何俊仁、李卓人、梁国雄和民阵召集人陈皓恒属组织者，被重判18个月，余下黎智英等六人判囚14个月，由于被告的部份刑期可与其他案件的判刑同期执行，8名入狱被告总刑期由12至22个月不等，而支联会发言人蔡耀昌和前议员单仲偕获得缓刑，暂保自由。

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蔡耀昌因去年组织六四烛光晚会而与一众支联会常委被控非法集结，下月开审，一旦判刑，将难免牢狱之灾。

事缘民间人权阵线(简称民阵)拟于前年国庆节发起「没有国庆，只有国殇」游行，但遭警方反对，三位前议员李卓人、何俊仁和梁国雄及时任民阵副召集人陈皓恒改以个人身分带领游行，由铜锣湾游行到中环，实行公民抗命，愿意承担刑责。结果有十多万人参与，但游行完结后，部分参加者未有按呼吁散去，其后更引发激烈警民冲突。而全港不同区域亦有冲突发生，甚至是首次有警员向示威者开枪。

结果，同时是国安法指定法官的区域法院法官胡雅文今(28日)早判刑时，对表明以个人身分承接游行的李卓人、何俊仁、梁国雄及陈皓恒判以18个月入狱的重刑；至于已因组织或参与前年8月未经批准游行而在囚的黎智英、和前议员何秀兰，以及正在缓刑期的民主党前主席杨森和社民连前主席吴文远各判刑14个月，胡雅文指出，杨森和何秀兰与何俊仁一样，是重复犯案，过去的社会服务不能够再成为判处缓刑的因素，但刑期可与之前两宗非法集结案的刑期同期执行。至于首次获刑的单仲偕和支联会的蔡耀昌，14个月的刑期则获得缓刑两年。

胡雅文判刑时指出，前年6月以来，骚乱持续，暴力行为升级，虽然部份被告呼吁市民参与「和平、理性、非暴力」的游行，但在社会暴力事件无日无之的情况下，认为游行可以和垩非地进行是天真和不切实际，而不断重复「和平」并不代表会成真。事实上，案发当日便有人纵火、堵路及破坏。

她又说，「公民抗命」必须展示行动属于和平非暴力，所以虽然部分被告声称游行是「公民抗命」，但不能成为求情因素。法官续指，任何人都需要为他们的行为负责，众被告在暴力横生时公然违法，挑战公共秩序，监禁是唯一适合的判刑选择。

不少市民认为刑期过重，梁国雄妻子陈宝莹更指出，陈皓桓是首次获罪，之前没有刑责在身，竟被判长达18个月的监禁，更没有缓刑。她预料，判刑会对市民参加刚被警方反对的六四集会造成寒蝉效应。

各被告早前求情后，不准保释，还柙监房，今早由囚车押送至法院。他们进入

犯人栏时，与亲友及支持者挥手，吴文远一度举起V字手势，陈皓桓更大叫「六四悼念，七一发声」，多名支持者则以商喊「加油」作回应。