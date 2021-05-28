中共建党百年活动 境外记者不能临时进京采访

自北京方面消息， 为庆祝中国共产党成立100周年，今年7月1日前后，北京将隆重举行庆祝活动，热情欢迎中外记者采访。不过，中国官媒新华社周五报导说，出于疫情顾虑，邀请部分在京的港澳台记者和外国记者现场采访庆祝活动，不邀请境外记者临时来京采访。

广告 继续浏览后续

据悉，庆祝中共成立100周年活动新闻中心设在北京梅地亚中心，将于6月26日正式运行。为便于中外记者采访，新闻中心将负责接待前来采访庆祝活动的中外记者，组织新闻发布会和记者招待会，联系安排中外记者采访活动，并开设新闻中心官方网站和微信公号，为记者采访报道庆祝活动提供必要的信息服务和技术保障。

报导指，为方便香港特别行政区记者、澳门特别行政区记者、台湾地区记者和外国记者提交采访申请，新闻中心开通记者报名注册系统，欢迎港澳台记者和外国记者通过该系统提交报名注册申请。采访申请受理时间自2021年6月1日起，至2021年6月12日止。

与此同时，报导提及为有效防控疫情、共同维护公共卫生与健康，新闻中心邀请部分在京的港澳台记者和外国记者现场采访庆祝活动，不邀请境外记者临时来京采访。新闻中心网站届时将开设记者专区，提供相关中外文文件文本、图片、视频等新闻资料，以方便无法来京的世界各地报名注册记者下载使用。

《外交政策》杂志5月27日以“了解中国每个月都在变得越来越难”为题刊文称，中国当局对外国记者的限制和打压使得即使是日常报道也变得很困难。作者称，“几乎不可能提出如何改进我们报道、撰写和讨论中国的方式，因为现有的信息一直是建立在沙子上的房子。在任何时候，审查制度、偏执狂或无视真相的网络都有可能将其淹没。”