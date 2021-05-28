拜登下令90天出溯源调查结果 美国情报界对病毒源头曝有分歧

美国情报界承认其机构对新冠病毒的起源有两种理论，其中两个机构认为它是在人类与受感染动物的接触中自然产生的，第三个机构认为2019冠状病毒病(COVID-19)大流行可能源自实验室事故。美国情报界共有17个大的机构。美国总统拜登下令要美国情报界在90天之内拿出调查结论。美国政界近期关于世界大流行造成至少近2亿人受感染的疫情起源做独立的全面调查，包括从疫情爆发的中国武汉病毒研究所外泄可能。中国官方批评再起调查，认为世卫组织的调查已经排除了实验室外泄原因，应当到别的国家溯源。

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据路透社报道称，美国情报界承认其机构对新冠病毒起源有两种理论：天然或实验室事故。美国情报界周四承认其机构对新冠病毒的起源有两种理论，据美国国家情报总监办公室的说法，“美国情报界并不确切知道COVID-19病毒最初是在何地、何时、以何种方式传播的，但已集中围绕两种可能的情况，”美国国家情报总监办公室(ODNI)表示，并称大多数人认为没有“足够的信息来评估其中一种可能性比另一种更大。”

ODNI的声明没有指明美国情报界17个机构中的哪两个机构认为该病毒源自受感染的动物，哪一个机构认为它源自实验室事故。

ODNI说，在这两种情况下，支持一种或另一种起源理论的机构其做法都是“低或中等可信度”的。在间谍行话中，这意味着他们认为支持其观点的证据远非定论。

路透社说，一位熟悉情报界分析的消息人士说，美国中央情报局(CIA)和国防情报局(Defense Intelligence Agency)目前都不支持对病毒起源的任何一种解释，而且他们和大多数美国机构中一样，认为目前的信息不足以确定哪情况更有可能。