改革选举法例 美批华续摧毁港民主体制

香港立法会通过由北京为港制定的新香港选举条例，大规模限制民主派人士参选，甚至连呼吁不满候选人时投白票的自由亦须面对刑罚。中国官员指新制确立了「爱国者治港」的新秩序，有利于终结过往的选举乱象，将开启香港良政善治新篇章。不过，美国国务卿布林肯批评，新法案是中国持续摧毁香港民主机制之举，与《基本法》声称立法会最终会由普选产生的目标背道而驰。

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这条对香港选举立法会议员和特首均有严重影响的《 2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》在未经公众咨询的情况下，提交立法会讨论约一个半月后，于昨(27日)午在全体建制派议员支持下通过，相关的8条主体法例、24条附属法例将于下周一刊宪生效。在这个被建制派议员何君尧形容为「揉合西方民主和(中国)内地协商模式」的新选举制度下，负责选举特首和成为立法会议员的选举委员会，人数将增至1500人，当中约半数成员将受北京和香港特首影响；立法会方面，议席由70席增至90席，但直选议席将会减少；而相关选举的参选人均须经新设立的资格审查委员会审查，符合爱国者标准方可参选。

由于新例引起港人不满，有人呼吁选民日后在选举时「投白票」，当局为此加入中国人大常委会相关决议没有订明的限制，将煽惑他人投白票刑事化，而且当局提控时，毋须证明涉嫌犯规者有「破坏选举」的意图。政制及内地事务局局长曾国卫在会上解释，要举证意图，在执法时会出现困难。但提出加入「破坏选举」意图的议员郑松泰忧虑，现时条例的涵盖面太阔，市民容易误堕法网，甚至出现政治检控。

法案通过后，中国「两办」先后发表欢迎声明。国务院港澳事务办公室形容，新法有利于终结以往的选举乱象，是拨乱反正的成果，将「开启香港良政善治新篇章」，北京部门将支持港府「坚决打击破坏选举秩序的违法行径」，确保即将举行的三场选举顺利进行。另外，「中联办」的声明则指出，法案将以爱国者为主体的港人治港原则落到了实处，是一套「符合香港实际情况的民主选举制度」

相反，美国继续批评法案。美国国务卿布林肯发表声明，指修订香港选举制度的条例草案获得通过，是中国政府持续破坏香港民主体制之举，因为新制度改变立法会和选委会的组成，严重限制港人有意义地参与港人治港和发声的权利，使中国承诺给予港人的权利被剥夺。声明续称，削减港人透过选举产生的代表，不会令香港长治久安，相反，只会与基本法承诺立法会所有议席最终经普选产生的目标，背道而驰。

布林肯再次呼吁中港政府释放所有因参与选举以表达不同声音而被控的港人，不管当局是根据《港区国安法》抑或其他法律提出有关检控。他重申，美国会与盟友团结一致，为《中英联合声明》及基本法给予港人的人权与基本自由发声。

另外，英国外相蓝韬文昨与中国国务委员兼外交部长王毅通话时，重申英方关注香港和新疆人权受侵犯的情况，但未有特别就香港立法会通过选举条例草案表态