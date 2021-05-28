日欧首脑联合声明提及台湾海峡与东海安全 北京抗议

日本首相菅义伟27日以视频会议方式与欧盟举行了定期首脑磋商。会后发表的联合声明写明，双方就台湾海峡局势“强调和平稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题”。日本外务省透露，这是日欧联合文件中首次写入有关台湾的表述。关于夏季的东京奥运会和残奥会，声明称“作为战胜新冠疫情的世界团结的象征，支持以安全安心的形式举办”。中国驻欧盟使团周五称，对联合声明相关言论表示“强烈不满和坚决反对”，中国也必将更加坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

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日欧首脑联合声明提及台湾海峡和平稳定重要性.据共同社今天报道说，围绕台海局势，日美首脑会谈后的联合声明也有同样的表述。日方希望与考虑到中国大陆的动向而日益关注印度太平洋地区的欧盟强化合作。与会者还达成共识，强烈反对中国在东海和南海改变现状的尝试。

鉴于新冠疫苗生产据点位于欧盟境内，菅义伟请求让疫苗顺利对日出口，获得了理解。双方还讨论了面向在发展中国家普及疫苗的举措。此外，为推动可再生能源等技术，双方商定新设日欧合作框架“绿色联盟”。

欧盟委员会主席冯德莱恩在磋商后的记者会上强调，欧盟已批准对日新冠疫苗出口1亿剂次以上，说明称这是欧盟正在为东京奥运的筹备及安全举办提供支援的“强有力证据”。

共同社说，这是菅义伟就任首相后，首次与欧盟举行定期首脑磋商。欧盟方面，欧洲理事会主席米歇尔也出席了磋商。

据路透社今天发自上海的报道称，中国驻欧盟使团表示对欧日领导人峰会声明相关言论强烈不满并坚决反对。针对欧盟和日本领导人峰会联合声明中涉华部分，中国驻欧盟使团周五称，对联合声明相关言论表示“强烈不满和坚决反对”，中国也必将更加坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

消息说，中国驻欧盟使团网站刊登的答记者问指出，台湾、香港和涉疆问题以及东海、南海问题关乎中国的根本利益，不容干涉。“欧日上述言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴“。

欧盟与日本周四发表领导人峰会联合声明，对东海和南海局势表示严重关切，强调台海和平与稳定的重要性，并称将就包括香港、新疆在内的地区问题进行协调，就各自对华关系进行交流。