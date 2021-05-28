法新社特写：黑山精美之道是债务陷阱写照？

中国在欧洲巴尔干地区的小国黑山共和国自助建设一条不到180公里长的公路，中国工人在此地开山架桥，建到了41公里处，该工程资金用尽了，接下来的预算还没有着落。按照黑山与中国的协约，如果黑山违约，中国将拿黑山的基建等要塞抵押。尽管当地人倾向往好的一面看，法新社还是提到了「债务陷阱外交」。

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小国黑山向中国贷款盖公路，崭新的公路消失在蒙特内哥罗即黑山共和国一个安静山村上方的隧道，对一条由中国资助10亿美元兴建的公路来说，小山村不太像是路的尽头。积欠中国的债务则冲击这个小国的经济。法新社说，蒙特内哥罗或是领教债务陷阱。

据法新社说，黑山政府完成这条公路中长仅41公里的第一段，就已经烧掉9亿4400万美元的中国贷款。这段路也成了全球最昂贵的公路之一。中国工人花了6年的时间在当地坚硬的山壁开凿隧道，在峡谷间搭建高耸的水泥柱，撑起这条实际上未通往其他地方的道路。

这条公路未完成的长度还有近130公里，经费至少还要12亿美元。

67岁退休族德拉冈（Dragan）说：「这项建设令人叹为观止，但这就像买了一辆昂贵的车子，却只能停在车库里。」

批评人士质疑这条路继续盖下去的经费要从哪来，也指出这项建设对环境带来的破坏，以及关于工程合约的贪污指控。

据该报道说，不过，当地人倾向往好的一面看。其中一位村民表示，「对我们的村民来说有好的一面。有人因此可以卖地离开这里。这在过去是不可能的。」他的两层楼高的楼房，距离高耸的水泥支柱只有几公尺远。

这段连接马帝赛佛和首都波德戈里察 (Podgorica）附近一个城镇的道路，是难度最高的一段，预定在11月通车。不过，这条路是为了连接黑山南部亚得里亚海港都巴尔（Bar）和北部塞尔维亚边界，并且希望塞尔维亚政府将这条道路，延伸至首都贝尔格莱德。目前还不清楚，这条路继续盖下去的经费要从哪里来，以及对一个国内生产毛额为49亿欧元的国家，要如何偿还目前积欠中国的钜额债务。

根据法新社见到的合约，倘若黑山无力还债，将面临北京的仲裁，恐被迫交出重要基础建设的掌控权。

据法新社说，批评人士忧心，北京会利用金融贷款来巩固其政治实力，即所谓的「债务陷阱外交」（debt-trap diplomacy）。