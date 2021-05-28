黎智英又多加一罪 刑期加长

香港壹传媒集团创办人黎智英等10人承认前年10月1日组织未经批准集结等罪，今天被法院判囚缓刑至18个月不等，其中黎智英入狱14个月。连同早前其他非法游行案件的分期判刑，黎智英的刑期累计增至20个月。

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据中央社今天报道称，香港壹传媒集团创办人黎智英等10人承认2019年10月1日组织未经批准集结等罪，被法院判囚缓刑至18个月不等，其中黎智英入狱14个月。

前年中国国庆日当天，大批“反送中”运动支持者响应泛民主派号召，在港岛上街游行，警方其后逮捕了黎智英等10人，起诉他们组织及参与未经批准集结罪。

黎智英等人上月在法庭各自承认一项组织未经批准集结罪，区域法院今早对10人判刑，其他9名被告是民间人权阵线召集人陈皓桓、香港市民支援爱国民主运动联合会主席李卓人和秘书蔡耀昌、社会民主连线秘书长吴文远，以及前立法会议员梁国雄、何俊仁、杨森、何秀兰、单仲偕。吴文远和蔡耀昌还承认参与未经批准集结罪；陈皓桓、李卓人、梁国雄和何俊仁同时承认在前一天煽惑他人参与未经批准集结。陈皓桓、李卓人、梁国雄及何俊仁各被判入狱18个月；黎智英和吴文远被判囚14个月。

杨森和何秀兰也被判14个月，法官表示，两人此前曾犯下类似罪行，因此，这次不能给予缓刑；单仲偕和蔡耀昌各被判14个月，缓刑2年。

中央社引述当地消息说，陈皓桓等人在开庭前曾高呼“六四悼念、七一发声”等口号。

法官判刑时说，前年6月以来，本地的骚乱所出现的暴力行为不断升级，虽然一些被告呼吁和平、理性、非暴力游行，但在社会暴力事件无日无之的情况下，认为游行可以和平进行是天真和不切实际的想法。