中国称疫苗接种已过6亿

据中国官方通报，截至28日，中国接种新冠病毒疫苗累计已突破6亿剂。自3月27日超过1亿剂以来，中国接种疫苗持续加速。数据显示，最近6天接种合计突破1亿剂；26日一天就接种超过2000万剂。中国最新发布的人口总数为14.1亿人，若以每人应接种两剂估算，须施打22.56亿剂，才能达到80%覆蓋率，形成群体免疫。

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据中央社今天报道称，中国国家卫生健康委员会官网今天通报，截至28日，中国大陆接种新冠疫苗累计已突破6亿剂，中国31个省区报告接种新冠疫苗6亿299.1万剂。中国工程院院士钟南山昨晚指出，到今年年底，中国接种疫苗的覆蓋率将能达到80%，但“当前疫苗产能仍需加强”。

钟南山表示，按照疫苗保护率达到70%计算，中国大陆的疫苗覆蓋率需要达到近80%，才有可能形成群体免疫。钟南山说，“据我所知，在7月初，全国应该达到40%，今年年底能够达到80%。”

“五一”长假后，中国大陆多地相继出现零星的本土疫情，促使民众更踊跃接种疫苗。但多地近日宣布6月10日起暂缓接种第一剂，以接种第二剂优先，官方宣称这是为了避免出现“打了上针没有下针”的情况，不过许多民众在网络社群反映疫苗供应不足。