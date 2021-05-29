习近平称中国教育能够培养出大师

中国国家主席习近平说，要坚持把“科技自立自强”作为国家发展的战略支撑；要加快建设科技强国，实现高水准科技自立自强。要激发各类人才创新活力，建设全球人才高地。习近平说，“我国教育是能够培养出大师来的，我们要有这个自信！”

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中国科学院第20次院士大会、中国工程院第15次院士大会和中国科学技术协会第10次全国代表大会28日上午在北京人民大会堂召开。据中央社引述中国官方媒体消息说，习近平出席大会并发表重要讲话谈科技自立自强并称：中国教育能够培养出大师。

据中国国家主席习近平说，当今世界的竞争说到底是人才竞争、教育竞争。要更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，稳定支持一批创新团队，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。“我国教育是能够培养出大师来的，我们要有这个自信！”

据习近平说，中国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，科技创新取得新的历史性成就。基础研究和原始创新取得重要进展，战略高技术领域取得新跨越，高端产业取得新突破，科技在COVID-19疫情防控中发挥了重要作用，民生科技领域取得显著成效，国防科技创新取得重大成就。习近平说：“实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。”

习近平强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水准科技自立自强。

习近平还要求改革重大科技专案立项和组织管理方式，实行“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，做到不论资历、不设门槛，让有真才实学的科技人员英雄有用武之地。他强调，要激发各类人才创新活力，建设全球人才高地。

据习近平强调，中国科学院、中国工程院是国家科学技术界和工程科技界的最高学术机构，是国家战略科技力量。两院院士是国家的财富、人民的骄傲、民族的光荣。各级党委和政府要充分尊重人才，对院士要政治上关怀、工作上支持、生活上关心，认真听取包括院士在内的广大科研人员意见，加强对科研活动的科学管理和服务保障，为科研人员创造良好创新环境。

据中国官方消息说，中国科学院第20次院士大会、中国工程院第15次院士大会和中国科学技术协会第10次全国代表大会由中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持。中共中央政治局常委全员出席。中央党政军群有关部门主要负责人、两院院士、部分外籍院士、中国科协十大会议代表等约3000人参加大会。