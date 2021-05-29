以千万豪宅利诱市民接种疫苗 谷针威迫利诱样样齐

用以预防武汉肺炎的疫苗接种计划，在港反应差强人意，至今接种率只有约两成，港府近日不断鼓励市民接种，又呼吁商界加以诱因，令市民打针，不同团体纷纷以完成接种可获有薪假期、食物打折等方法作诱因，但最瞩目的，当数一个价值1080万港元的市区单位。消息公布当日，接种疫苗和预约接种人数较之前一日分别上升38%和27%，涉及人数合共约6万。

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信和集团旗下黄廷方慈善基金及华人置业集团昨(28日)早宣布，凡年满18岁，并于9月1日之前在港完成两剂疫苗接种的香港居民均可登记参加抽奖，大奖是市区重建局位于观塘的重建项目「凯汇」一个全新的449平方呎单位，价值约1080万元。据了解，该单位是一个高层向山单位。另外，公司又会捐出20个奖项予所有在港的疫苗接种者，得奖者可获10万元的签账额。

不少市民认为奖品甚具吸引力，但中文大学生命伦理学中心总监区结成忧虑，诱因太大，可能会令一些不适合接种者都会跑去打针，呼吁市民不要为上车而打针，身体状况不稳定者不适宜接种疫苗。

另外，立法会饮食界议员张宇人透露，饮食业界将在7月为已接种疫苗的顾客提供七折优惠。

虽然特首林郑月娥日前表示，部门利诱公务员接种不大好，只考虑发放有薪假，但环境局和环境保护署昨向部门人员发电邮，呼吁各组别同事组队参加「环保同心抗疫杯」，疫苗接种率最高的队伍可参加大抽奖，有机会获得由首长级官员「私人自愿赞助」送出总值10万元的礼品。

食物及卫生局局长陈肇始欢迎商界提供接种诱因，并继续呼吁市民打针，但调子倾向「靠吓」。她今早在电台节目表示，从其他国家和地区所见，疫情可以在一瞬间转变，一触即发，要守护香港，必须尽早接种疫苗。有关说法令人联想原本疫情受控的广东省，省内的广州市茘湾区近日疫情升温，市民涌往各接种站打针的情况。香港近日出现零确诊，有利达致「清零」目标，但「清零」消息的「副作用」是市民接种意欲更低。

她又说，香港疫苗接种缓慢，会影响采购下一批疫苗的议价能力，药厂可能会优先考虑供应给其他国家或地区，现时难言下一轮能否购买足够疫苗给港人接种。

港府长久以来均呼吁市民接种，并指不接种有后果；其后，曾出现有大学让接种者有较大机会入住宿舍的情况，近期经港府呼吁后，表示会向已接种疫苗者提供有薪假期的机构和学校有所增加。而亲北京的工联会昨天则促请港府推动商界为员工设有薪「疫苗假期」，以提升接种率，并为被隔离检疫的劳工提供检疫津贴，免得工友手停口停。