六四还没有成为历史，美国华人举办多项活动，纪念六四屠杀32周年

5月29日中午，数十位华人来到旧金山华埠花园角广场，清洗矗立在那里的“中国民主女神像”，这表明，美国华人纪念“六四”屠杀32周年各项活动正式启动。

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自89六四以来，香港市民每年在维多利亚公园举行的“六四”烛光纪念集会已遭港府禁止，因此美国华人纪念六四，便成为全世界规模最大的纪念活动。 6月4日晚间，由伟大民运雕塑家陈维明创办的洛杉矶“自由雕塑公园”举办的“六四”纪念集会，有来自全美各地的500多人参加。在这场集会上，陈维明将揭幕他的最新作品：题为《中共病毒》、头上长满新冠毒株的中共最高领导人雕像，并举行设于公园内的“共产主义受难者纪念馆”奠基仪式。

美国国会议员、担任“美国国会及行政当局中国委员会”主席的史密斯（Chris Smith），将从华府专程来参加自由雕塑公园举办的“六四”纪念集会，并接受“中国民主教育基金会”为他颁发的特别贡献奖，和参加“史密斯之友会”为他举行早餐会。

史密斯议员曾主持了六十多次关于中共侵犯人权的国会听证会，谴责中共强迫堕胎、宗教迫害、劳改和活摘器官等恶行。2020年7月13日，北京为报复美国制裁四名侵犯新疆人权的中国官员，宣布对史密斯等四位美国议员及官员实施制裁。

6月3日、4日，美国各地华人都将举行各种形式的“六四”纪念活动。3日晚间，中国⺠主教育基金会、中国⺠主党、人道中国、中国⺠主阵线、北加州香港会、支港联团体，将在旧金山华埠花园⻆广场民主女神像前举行纪念“六四”屠杀32周年蠋光集会。

各团体发表《泪从未干，血不曾冷，未曾忘却，永不放弃》的“六四”文告指出：当下中国，以丧心病狂、被脱光衣服也要当皇帝的小丑习近平为代表的中共，对国内将法西斯统治进行到了极致，十几亿国人被洗脑被监控，人们必须爱党，爱中共党政府，这样才算是爱国；新疆、西藏、香港同胞处在水深火热之中，已经完全被沦为囚徒，中共被美国和欧盟一些国家立法、定义为“种族灭绝、反人类罪组织”，中共的种种恶行，比法西斯还残暴10倍！他们遏制中国人⺠的自由，肆意践踏⺠主，已经到了无以复加的地步，大陆、香港越来越多的异议人士被羁押、抓捕、判刑，他们重启文革2.0版本，禁锢所有不同声音，连香港维多利亚公园持续进行了30年的每年的“六四”大屠杀纪念活动，去年起已被中共取缔，我们身处海外⺠主之地，至少有条件和能力公开跟中共抗争，能够向全世界表明我们的立场和态度：中共极权制度一天不除，全世界将永无宁日！

在六四纪念日到来前夕，旅美民运理论家胡平发表《投入结束中共专制的终极之战》的文章，指出：“六四”还没有成为历史，那个杀人的政府还坐在台上，还在继续压迫人民，死难者的名誉还在蒙受玷污死不瞑目，自由斗士还身陷牢狱或流亡海外，正义的原则还没有得到哪怕是最起码的伸张。 “六四”还不是过去完成时，而是现在进行时。纪念“六四”不仅仅是纪念，它同时也是抗争。

文章指出：今天，世界已经陷入二战以来最大的危机，反对中共专制政权已经变得更困难、更有风险。但世界也比以前任何时候都更惊觉、更清醒，更加认识到中共专制政权的问题不只是中国的问题，也是世界的问题，也是人类的问题。在纪念“六四”32周年之际，我们要继续高扬自由民主的旗帜，和全世界一切珍视普世价值的人们一道，投入结束中共专制的终极之战。