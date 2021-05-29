要求联合国为释放黎智英而采取行动 无国界记者组织（RSF）发声

16.4 圖左的黎智英(下)和李卓人及梁國雄因組織和參與遊行遭重判，圖右的李柱銘和何俊仁(紅圈)獲緩刑(麥燕庭提供)

现年73岁的香港媒体苹果日报创办人黎智英周五（5月28日）因“组织”“未经授权”的抗议活动，再被香港法院判刑。同一天，无国界记者组织（RSF）向联合国特别报告员发出紧急呼吁，要求他们“采取一切必要措施使得这位2020年无国界记者组织新闻自由奖得主立即获释。

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黎智英因2019年10月“组织”“未经授权”的抗议活动被香港法院判囚14个月有期徒刑。他之前因类似指控而得到另外两项判决，加起来可能最多服刑20个月。

对此，无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）表示：“国际社会应该采取行动了。终结黎智英遭受的司法骚扰，并施压香港政府全面恢复新闻自由，这是香港《基本法》明文保障的原则。”他呼吁当局“立即撤销对黎智英的所有指控并释放他，包括最高可处无期徒刑的罪名在内。”

无国界记者组织在声明中还指出，联合国的三位特别报告员分别负责推广、保护意见和言论自由，人权斗士的处境，法官和律师的独立性。他们是：艾琳·汗（Irene Khan）、玛丽·劳勒（Mary Lawlor）和迭戈·加西亚-萨岩（Diego Garcia-Sayan）

无国界记者组织说，香港过去曾经是新闻自由的堡垒，在该组织发布的世界新闻自由指数中，香港从2002年的第18名下跌到2020年的第80名。中国大陆则在180个国家中排名第177。