《朋友：重逢》在中国遭截砍 因明星曾对中国批评不敬 粉丝说愤怒

在中国审查人员将Lady Gaga、Justin Bieber和韩国乐队BTS从《朋友：重逢》这部备受期待的经典系列重聚特别节目中删除后，《朋友》剧的中国粉丝表达了他们的强烈不满。这部以六个纽约白人为主角的情景喜剧受到年轻中国人的欢迎。法新社说，批评中国将使艺术家付出代价。本周早些时候，美国摔跤手兼演员约翰-塞纳不得不为在宣传电影《速度与激情9》时称台湾为 "国家 "而道歉。

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中国当局的审查人员将Lady Gaga、Justin Bieber和韩国乐队BTS从这部备受期待的经典系列重聚特别节目中删除。这期特别节目，包括轶事、著名场景的朗读和名人嘉宾，标志着1990年代系列的六位英雄在离开17年后的重聚，并在中国三个视频平台上播出。法新社今天报道称，但是上述名人的出现引起了中国共产党的愤怒，他们被从所有版本中删除。

遭禁删的明星究竟何以得罪北京？据该报道称，美国歌手Lady Gaga在2016年与达赖喇嘛会面后被禁止在中国巡演，达赖喇嘛是流亡的西藏精神领袖，被中国政府称为分裂分子。同时，加拿大歌手贾斯汀-比伯(Justin Bieber)自2014年以来一直被北京封锁，当时他张贴了一张自己在东京有争议的靖国神社的照片，该靖国神社是为了纪念日本的战争死亡者。至于韩国K-pop明星组BTS，去年在谈到该地区朝鲜战争的 "痛苦历史 "时，没有提及在战争中牺牲的中国志愿军士兵，这激怒了中共。

据中国粉丝还指出，中国本地版本的《朋友：重逢》删去了特别节目中所有关于LGBTQ的内容，比美国平台HBO Max周四上传的104分钟的原版本短了几分钟。

中国的流媒体服务爱奇艺、优酷和腾讯视频没有回应法新社关于审查原因的问题。

该报道称，愤怒的粉丝在社交媒体上表达了他们对审查制度的不满。"我等了几周想看《朋友》的重聚，发现在中国播出的版本被截断了，"一位粉丝写道。"为什么审查员不能让我们享受情景喜剧？"另一个人问。

这部以六个纽约白人为主角的情景喜剧受到年轻中国人的欢迎，甚至被推荐到学校学习英语。它甚至在中国的几个城市催生了 "Central Perk "咖啡馆，其原型是该剧中英雄们相遇的虚构咖啡馆。

据法新社说，艺术家如果批评中国当局，就要付出被中国雷霆打击的代价。本周早些时候，美国摔跤手兼演员约翰-塞纳不得不为在宣传电影《速度与激情9》时称台湾为 "国家 "而道歉。