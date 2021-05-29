美国议员提议美军特种兵可训练台湾军人

美国国防部助理部长提名人梅尔27日在国会听证会中说，美国应积极考虑协助台湾强化非正规作战能力，并可出动特战部队协助台军精进战技，以对抗敌人可能发动的两栖进犯行动。南华早报也指，美国提名接任主管特种作战和低度冲突助理防长的梅尔说，“我确实认为，这是我们应积极考虑的作法，因为当我们想到我们所能动用的各种军力优劣时，（特种部队）是个要角。”

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据中央社今天报道称，美助理防长提名人指特战部队可训练台军对抗解放军。据该报道称，共和党籍参议员霍利（Josh Hawley）在听证会中也提出一个构想，即美国特种部队可助台湾一臂之力，如同美国特种部队曾协助波罗的海国家强化战力，以抵挡俄罗斯入侵。对此，梅尔表示，美国特战部队可协助台湾军队精进战技，以对抗比如敌人可能发动的两栖进攻。他并指出，资讯战是个重要领域，特战人员在这方面可协助传统部队吓阻中国入侵。

中国批评梅尔的言论。据厦门大学台湾研究院法律研究所所长季烨表，这只会伤害到本已紧张的两岸关系。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授黄介正则说，梅尔的主张足以强化台湾对抗中国的战力，但也将导致两岸关系更恶化。

台湾军队低调接受美方训练已行之多年，美方并遵照“台湾关系法”（Taiwan Relations Ac）的规定，出售台湾坦克车与直升机等军备。

中央社说，中国正不断强化军力，以配合与日俱增的经济实力。平日会透过在台湾近海举行军演来展示军力，包括两栖登陆和夺岛攻击等课目。自去年9月中旬以来，北京几乎天天出动军机侵扰台湾，并曾在一天之内出动25架军机。这些军事活动引起台湾与国际社会不安，令人担心北京将发动奇袭，并吞台湾。