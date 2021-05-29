菲律宾抗议中国船只停泊南海中业岛 杜特尔特称他至少84次提抗议

中国与菲律宾因南海海上主权再起争议，菲律宾对于中国在南海中业岛附近的持续“非法存在与行动”提出抗议。此前数百艘中国船只停泊在菲律宾200海里专属经济区内长达好几个月，马尼拉和北京间紧张局势也因此升高。菲国政府表示，菲方认为这些船只是由民兵操作，而北京当局则指出，它们仅是为了躲避恶劣天气的渔船。

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据中央社今天报道称，菲律宾外交部今天表示，菲律宾对于中国在南海中业岛附近的持续“非法存在与行动”提出抗议。马尼拉当局昨日针对“中国海上资产与渔船在中业岛附近的持续部署、长期存在和非法活动”提出外交抗议。路透社说，菲律宾要求中国撤离这些船舶。然而中国驻马尼拉大使馆于下班时间未就媒体询问立即作出回应。

此前，数百艘中国船只停泊在菲律宾200海里专属经济区内长达好几个月，马尼拉和北京间紧张局势也因此升高。菲国政府表示，菲方认为这些船只是由民兵操作，而北京当局则指出，它们仅是为了躲避恶劣天气的渔船。

据菲律宾外交部在一份声明中表示：“希望岛（Pag-Asa Island，中国称中业岛）是菲律宾不可分割的一部分，菲律宾对其拥有主权和管辖权。”中业岛距离菲律宾本岛451公里，是菲律宾在南沙群岛占领的八个礁石、浅滩和岛屿中面积最大的一个。

该报道称，中国在距中业岛约25公里南沙群岛渚碧礁（Subi Reef）建立了一座有跑道、机库和地对空飞弹的小型城市。这是菲国总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）自2016年上任以来，至少第84次对中国提出外交抗议。