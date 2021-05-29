重判民主派领袖入狱的法官收恐吓电话

壹传媒集团创办人黎智英等十名民主派人士因参与和组织前年「10.1」游行遭法官胡雅文重判入狱14至18个月后，法官随即收到至少三个恐吓电话，声称会对胡雅文及其家人不利。警方将案列为刑事恐吓，由重案组负责调查；而律政司则发表声明，港府绝不容忍这种无视法纪及损害法治的恶行，会将不法分子绳之于法。

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区域法院法官胡雅文昨(28日)天中午完成案件判刑，其办公室分别在下午1时、3时及4时许接获三个没有来电显示的电话，通话期间，致电者声称会对胡及其家人不利。

司法机构响应时表示，高度关注事件，强调任何试图向法官施加不当压力的行为，均应受到严厉谴责。发言人强调，法官会以无惧无私的精神，主持正义，任何人如对判决或判刑不满，可循上诉机制处理。律政司亦响应指，法官因履行司法职能而遭恐吓，港府必定严正执法，绝不容忍。律政司强调，根据《基本法》，香港法院独立进行审判，不受任何干涉。

卷入恐吓事件的胡雅文现年54岁，已出任区院法官九年，在《港区国安法》去年生效后，获委为国安法指定法官，曾处理多宗涉及反对修订逃犯条例的案件，包括上月就「8.18」维园流水式集会和「8.31」游行被指非法集结案重判各被告入狱，上述两案虽然和平进行，事后亦未触发暴力，但黎智英仍因此被囚14个月，而支联会主席李卓人和社民连前主席梁国雄亦被判囚18个月。加上昨日的判刑，部分刑期同期执行后，各民主派领军人物累计被判入狱14至22个月，当中，刑期最重的是梁国雄，其次是黎智英和李卓人，各须入狱20个月；接着是被囚18个月的民主党前主席何俊仁和民间人权阵线召集人陈晧桓、最后是入狱共14个月的前议员何秀兰、杨森及社民连前主席吴文远。

香港绝少发生恐吓法官事件，当中最严厉的案件发生于1996年，事缘《东方日报》不满一宗裁决，派遣记者跟踪和辱骂法官，又对法官进行人身攻击和恐吓，最终，该报总编辑藐视法庭罪名成立，判监4个月，集团被罚款500万港元。