南海：何种危险能引发中美战争？

针对中国船只的部署，菲律宾在5月29日星期六再次谴责了中国在南海的 "非法存在和活动"。同时，在5月27日星期四的虚拟峰会上，日本和欧盟呼吁 "维护台湾海峡的和平与稳定"。南海的紧张局势正在上升，中国和美国之间发生冲突的可能性隐约可见。但如何评估它们呢？

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据法广今天分析报道，2034年3月12日。几小时内，一艘美国驱逐舰在中国南海被中国海军击沉，一名美国空军飞行员被伊朗俘虏。发生了什么事？一场由北京和德黑兰协调的网络攻击。美国的战略主导地位已经破灭。这就是去年3月发布的《2034》的前提，这是一个关于下一次世界大战的故事，作者是詹姆斯-斯塔夫里迪斯和艾略特-阿克曼。这位退役的美国海军上将、前北约盟军司令斯塔夫里迪斯警告说，"这种情况非常有可能。"

那么我们应该相信他吗？回到现实：4月初，美国海军 "穆斯廷 "号导弹驱逐舰在中国海岸附近对 "辽宁 "号航空母舰进行 "近距离侦察 "时受到 "警告"。在北京和华盛顿之间，对话处于停滞状态。尽管五角大楼一再要求，中国中央军委副主席许其亮将军拒绝会见美国新任国防部长劳埃德-奥斯汀。5月27日星期四，中国国防部发言人谭克非进一步指出：华盛顿的印太战略 "正把该地区引向一条危险的道路。”

除了应对气候变化的斗争，中国和美国之间没有任何事情是顺利的。紧张局势正在加剧，特别是在南海。两个大国在世界的这个地方是否处于战争的边缘？恐惧是真实的。

据本台称，以下是需要注意的摩擦点。

自2019年以来，中国明显加强了对台湾海峡的空中和海上压力。习近平和共产党发誓要让 "反叛的省份 "屈服，必要时不惜用武力。对习近平来说，统一不会等到下一代。

然而，蒙田学院亚洲项目主任马修-杜沙泰尔（Mathieu Duchâtel）说："中国还没有能力有把握地赢得一场针对台湾的战争。问题是在台湾海岸进行两栖行动的高昂人力成本。在摧毁指挥中心、空军基地和港口之后，在进行网络攻击以消除该岛的防御能力和夺取领空控制权之后，这种登陆肯定会在第二阶段进行。但对北京来说，行动的结果仍然是不确定的，它没有控制一个主要因素就是美国的反应。

最有可能的情况是，据马修-杜沙泰尔继续说，"在十年内有两到三个危机时刻，会让中国逐步实现其目标。每一次危机都应该带来收获。对北京来说，测试台湾和美国人的抵抗决心是很重要的。"

乔-拜登的美国计划做什么？根据1979年的一项法律，即《台湾关系法》，它有义务为台湾提供抵御北京侵略的手段，却同时接受 "一个中国原则"。但在中国入侵的情况下，他们会来拯救台湾吗？美国始终保持模糊立场。以至于到了系统化政策的地步："模糊性战略"。

在台湾问题上，乔-拜登没有与特朗普的做法决裂，也派出高级特使与蔡英文总统握手。4月，他取消了对与台湾官员高层接触的更多限制。他甚至让七国集团谴责 "中国对台湾的恫吓"。乔-拜登是否要澄清他的台湾政策？

这就是过去三个月里华盛顿的多位高级官员一直在问的问题。3月9日在参议院，美国驻印度洋-太平洋部队前指挥官菲利普-戴维森上将警告说，中国正在强化"系统与能力，做出姿态，表明他们正在准备入侵"该台湾岛，他们可能 "在未来六年内 "控制该岛。在前海军上将詹姆斯-斯塔夫里迪斯看来，战略上的模糊性 "可能导致中国（或台湾）的错误判断，并引发更广泛的冲突。"

这不是拜登政府的观点。尤其不是美国国家情报局局长艾薇儿-海因斯的观点：她警告，放弃战略模糊性将 "深深地破坏对中国的稳定"。这将强化中国人的想法，即美国决心阻止中国的崛起，包括通过军事力量，这很可能导致北京阻碍美国在全世界的利益。"从台北的角度来看，"艾薇儿-海因斯补充说，"美国的澄清可能会进一步鼓励宣布该岛正式独立的行动，这对北京来说是一个动武的绝佳理由。

据战略研究基金会的研究员安托万-邦达兹（Antoine Bondaz）认为，"对台湾来说，安全保障是隐性的"。这一立场在5月初得到了白宫印太政策协调人库尔特-坎贝尔的确认。在他看来，华盛顿和北京有着相同的评估：在台湾问题上保持一定程度的现状符合两国利益。

南中国海是一个广阔的区域，相当于半个美洲大陆。它充斥着鱼类、石油蕴藏和繁忙的集装箱船运输。它是世界上三分之一的海上贸易的往来所在地。北京声称对该地区80%以上的土地拥有 "历史性 "主权。这对于在那里拥有岛屿的其他国家来说是不可接受的：越南、菲律宾、马来西亚、文莱和印度尼西亚。2月初，中国颁布了一部新的海警法。中国正在为其海岸警卫队配备 "重型武器"，以应对其声称的水域中的 "严重暴力事件"。报道称这让人出冷汗。

因为所有国籍的军舰都在该地区不断巡航。尤其是美国舰队，在那里进行 "航行自由 "行动。华盛顿拒绝让北京控制这一战略区。事件的风险无处不在。2001年，一架中国战斗机和一架美国侦察机之间的空中碰撞造成一名中国飞行员死亡。2018年，美国航空母舰迪凯特号和中国驱逐舰兰州号只是在41米范围内避免了碰撞。

据当代东南亚研究所Irasec的研究员François-Xavier Bonnet指出，“在北京和华盛顿之间，风险就是错误。如果一艘美国船只被中国的雷达照射，并且在照射之后直接发出导弹，那么美国就会有报复行动。局部的战争可以成为一个螺旋式的发展。"

美国人的另一个风险是，他们可能会发现自己被卷入中国与该地区一个挑战北京主权主张的盟友之间的对抗之中。特别是菲律宾。在马尼拉的要求下，海牙国际法院在2016年7月的仲裁中宣布，北京声称在南海的 "历史性权利 "没有法律依据。诚然，喜欢吸引中国投资到该群岛的菲律宾现任总统杜特尔特轻蔑地驳回了这张一钱不值可撕毁的"纸"。但菲律宾军队在历史上依附于美国，而且该国坚持捍卫领土完整。

据本台分析报道称，最近几周，西菲律宾海附近的一群无人居住的小岛成为了新闻焦点：惠特森礁。近200艘中国拖网渔船在这个珊瑚礁上抛锚。这种类型的舰队现在就像一个真正的海上民兵。其作用就是作为中国海军的前哨。

Whitsun很关键：它是被淹没的Union Banks环礁的东北部，据François-Xavier Bonnet说，"它是中国南海最重要的珊瑚礁结构。"中国占据了那里的两个珊瑚礁，如果它控制了惠州，它可以建立一个大型海军基地，可以派用上能够够得着打击美国关岛的轰炸机。

美国人也非常关注中国现有的一个空军基地。北京在南沙群岛的火烧礁Fiery Cross上修建了一条3000米长的飞机跑道，并准备对其进行扩建。从那里，中国的轰炸机与油轮已经可以到达澳大利亚海岸。"据弗朗索瓦-格扎维埃-博内（François-Xavier Bonnet）总结说："Scarborough, Fiery Cross, Union Banks et Mischief，通过连接所有这些岛屿群，北京可以从空中、海上以及水下潜艇控制南海。“

据安托万-邦达兹（Antoine Bondaz）说："为了了解全局，你必须看一下海洋的深度。"南海是中国周边唯一拥有深海的海域，在那里可以潜藏潜艇，这对中国的核威慑非常重要。目前，其核动力弹道导弹潜艇无法到达美国西海岸。但中国有一种不安全的情结：它感到被美国的从日本到台湾、菲律宾再到澳大利亚的 "J "形曲线中联盟体系包围。因此，北京有必要打破这种包围圈，不但收复台湾，也还要使南海成为一个安全海域。"

为了更好地保护自己，华盛顿坚持要求马尼拉签署《访问部队协定》（VFA）。据弗朗索瓦-格扎维埃-博内解释说："该协议将使美国军队能够方便地进入菲律宾的军事基地。” 目前美国从阿富汗撤军，美国在此没有长期的驻军。这样一来，一旦台湾发生冲突，美国在该地区可能面临重大打击。"这就是杜特尔特再次踩刹车的关键：目前，他不想签署《访问部队协定》，以免激怒北京，但却冒着中国入侵菲律宾北部的风险。这叫蛇咬自己的尾巴。

就在几年前，中国和日本在东海的紧张局势有可能演变成另一场重大冲突。2012年，日本政府买回了距冲绳600公里的尖阁列岛--北京称其为钓鱼岛。这些无人居住的小岛，盛产石油和鱼类，以前属于一个日本家庭。通过收购它，当局希望防止东京的民族主义市长石原慎太郎买回它们并毒化与北京的关系。但这种 "国有化 "还是激起了中国的愤怒。从那时起，他们的船只对该海域的入侵成倍增加并导致冲突，幸运的是没有造成后果。入侵的高峰期是在2013年达到的。今天，虽然它们的数量明显减少，但仍在继续。

在发生冲突的情况下，美国会如何反应？在这里，事情比该地区其他地方更清楚：美国人承认这些有争议的岛屿是日本的一部分。中国的侵略将自动启动日美共同防御条约。

因此，在Mathieu Duchâtel看来，"今天中国和美国之间发生事件的风险在东海是最低的。日本的威慑能力是可信的，即使中国在尖阁/钓鱼岛12海里范围内的入侵是一种 "灰色地带挑战"，因为它是海岸警卫队而不是中国海军。美国安全保障的明确性加强了日本的威慑态势，该保障明确适用于尖阁诸岛即钓鱼岛。中国海军和空军通过宫古海峡，目前主要局限在中日的双边问题内。"

据蒙田学院的这位研究员称，"与南海相比，东海的情况清楚地表明，在力量平衡明显不利于北京的情况下，中国不太敢冒进。日美联盟的情况正好反映了这一点。"