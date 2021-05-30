广东疫情现印度英国变异病毒株

中国广东省21日至今已有本土的6名新冠肺炎病毒确诊病例及34名无症状感染者。这波疫情主要有两条不同的传染链，源头分别与病毒的印度变异株和英国变异株有关，专家指传播力更强更快。

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据中央社今天报道称，中国广东疫情传播力强，与印度英国变异病毒株相关。该报道引述中国媒体消息说，广东本轮新冠肺炎病毒疫情集中于两条传播链：一条是由广州荔湾区扩散至茂名、佛山的“早茶传播链”；另一条是发生在深圳盐田港的“境外货轮传播链”。

在早茶传播链中，源头是一名75岁的郭姓妇女，她在21日确诊，并发现身上带有新冠肺炎病毒的印度变异病毒株，但她并没有境外旅游史，通报指“不排除意外暴露造成偶发感染”。

广东在疫情中面临更高风险。羊城晚报指出，中国目前每天入境人员中，有9成集中在广东，每天广东的隔离人员达3万人。和广州去年发生过的6次疫情不同，这波病毒传播力很强、传播速度也快，可以通过吃一顿饭或短暂的非直接接触传播。为郭姓妇女在早茶店送餐的服务人员，只因为没戴口罩送餐就感染了。

另外，深圳市盐田区21日也在该区国际货轮登轮作业人员例行检测中发现一名无症状感染者，短短几天内相关无症状感染者已累计至7人，其中6人都在盐田港区工作，这7例均有境外货轮工作场所暴露史。

针对深圳疫情，相关疾控部门表示，此次病毒传播速度很快，而且其中有5例是感染了英国出现的变异毒株。

据该报道，26日起，广州市荔湾区、佛山市禅城区、深圳市盐田区都分别展开全区全员核酸检测，深圳盐田区还要求做到“疫苗100%覆蓋”。有媒体表示，为了迅速完成核酸检测，广州荔湾区调来4900名医护彻夜检测。消息说，受疫情刺激，广东各地民众接种疫苗的意愿也高升，各地市的疫苗临时接种点都排起了长队。