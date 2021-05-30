英媒：英国情报机关评估认为武毒所外泄论是“可能的”

中央社转引英国“星期日泰晤士报”30日报导，英国情报机关如今认为，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情源自中国武汉病毒研究所一种冠状病毒外洩的理论是“可能的”（feasible）。

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报导指出，自从16个月前中国当局首度证实武汉出现一种新的人传人致命病毒以来，英国、美国和其他西方国家的情报机关似乎一直不考虑武汉病毒研究所可能与疫情爆发有关。

尽管武汉病毒研究所从事源于蝙蝠的冠状病毒研究，且其中一种病毒与COVID-19病毒有密切关联；但英国在内的西方国家情报界起初都认为，这种病毒是从实验室外洩的可能性“微乎其微”。

北京愤怒坚称，至今已造成350多万人死亡、且仍在全球肆虐的COVID-19，源头并非武汉病毒研究所。不过，随著有科学家现身指称，他们主张对实验室外洩理论进行调查却遭到施压封口，相关争议也如滚雪球般愈演愈烈。

据英国“星期日泰晤士报”（Sunday Times）报导，英国情报机关因此冒著与中国关係可能大幅紧绷的风险，正在调查COVID-19从武汉病毒研究所外洩的可能性；且消息人士透露，经过一番重新评估后，情报界如今认为这个理论是“可能的”。

美国总统拜登（Joe Biden）26日已下令情报单位调查包括外洩理论等COVID-19可能来源，并在90天内向他报告。报导指出，英国情报界正与美国方面分头并进调查。

报导还说，西方情报界消息人士强调，中国的隐密作风令调查困难重重。熟悉英国参与调查部分的一名西方情报界人士说：可能有些零星证据引导我们往一个方向，又有证据引导我们往另个方向。不管哪个方向中国人都会说谎。