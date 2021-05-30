陕北延安掀黄土红色旅游热

中共今年建党届满百年，各地掀起“红色旅游潮”，被视为“革命圣地”的陕西延安更是游人如织。但除了红色景点外，当地黄土高原人文风情以及黄河景观，也是另一大旅游焦点。

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据中央社今天报道称，黄土高原过去较缺乏木、石等建筑材料和烧砖、瓦所需燃料，发展出挖掘山壁而建成的窑洞民居，如今则成为广受游客欢迎的景点。根据中国官方统计，疫情爆发前，延安2019年接待游客达到7300多万人次。当地官员预估，今年届逢建党百年，接待旅客状况可望回到疫情前的盛况，甚至超过。以过去中共中央驻扎地“杨家岭”旧址为例，去年受到疫情影响，接待旅客约53.5万人次，而今年1到5月已有42万3900人次，预计有机会回到2019年的状况。

事实上，陕北在4月初便开始进入旅游热门季节，除了官方大力推动的“红色旅游”外，当地的黄土高原风情也是一大旅游焦点。例如，黄土高原过去较缺乏木、石等建筑材料和烧砖、瓦所需燃料，发展出挖掘山壁而建成的窑洞民居，如今则成为广受游客欢迎的景点，甚至发展为特色民宿。

延安另一大黄土人文风情则是“安塞腰鼓”。这是一种有2000年以上历史的独特民间大型舞蹈艺术形式，可以百人甚至千人以上同时表演，一般会在传统节日上演出，过去也曾多次到台湾南投灯会等场合演出。安塞腰鼓的表演形式是由头戴白头巾，身披红绸布的鼓手一面打击腰鼓，结合跳跃、脚步踏地，展现农民朴素而豪放性格，并与滚滚黄土产生鲜明对比。

安塞腰鼓表演者的服饰图样则是当地另一项特色人文的产物，即“安塞剪纸”。这种传统民间艺术，多为家庭成员、邻里间口传心授，过去“传女不传男”，图案包括惟妙惟肖的人物和各种花鸟鱼虫等。

据该报道，而谈到延安的自然景观，不得不提到位于当地的中国大陆第二大瀑布“壶口瀑布”。壶口瀑布西临延安宜川县壶口镇，东濒山西省临汾市吉县壶口镇，为两省共有旅游景区，两岸石壁峭立，河口收束狭如壶口，“形成千里黄河一壶收”景象，故名壶口瀑布。据当地解说员表示，瀑布上游黄河水面宽300公尺，在不到500公尺长距离内，被压缩到20到30公尺的宽度，河水从20多公尺高的陡崖倾注而泻，气势磅礡。