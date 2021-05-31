世界卫生大会闭幕 "疫苗"成为重点议题

世界卫生大会周一闭幕，今年的大会疫苗成为最重要议题，调查病毒起源转为会员国各别表态，另外定于11月召开特别会议制定大流行国际条约，届时如何提高资讯透明共享，欧洲、美国及中国立场受到瞩目。世卫同意，将研究强化世卫组织的"重大改革建议"。

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第74届世界卫生大会自5月24日起以视频方式开幕，原订6月1日闭幕，但因讨论进度顺利，周一下午提前闭幕。

中央社报道，2019冠状病毒疾病爆发全球大流行超过一年后，今年包括"大流行防范和应对独立小组"、"国际卫生条例"审查委员会以及世界卫生组织突发卫生事件规划独立监督和咨询委员会等均提出报告，内容均强调全球应团结合作及强化对世卫的资金支持，在究责方面则没有过多强调。

会员国今年焦点放在疫苗供应，许多发展中国家发言时均强调对疫苗的急迫性。因此进一步调查病毒起源转为会员国各别表态。

欧盟5月26日在大会讨论疫情防范项目时发表声明，强调须彻底调查病毒起源及如何在人类中传播，才能控制疫情。美国总统拜登当天也表示，已经下令情报单位调查COVID-19新冠病毒起源，并在90 天内呈交报告。

英国星期日泰晤士报报导，英国情报机关认为，全球疫情源自中国武汉病毒研究所一种冠状病毒外洩的理论是"可能的"。

此外，周一大会闭幕前通过包括美国、欧盟、英国、澳洲及加拿大等约60国联手提案，将在今年11月29日至12月1日在世卫总部日内瓦以实体方式举行世界卫生大会特别会议，审议一项防范疫情大流行的国际条约决议。

欧洲理事会主席米歇尔在周一世界卫生大会通过决议后也发文，表示现在开始准备起草大流行条约工作。

今年3月欧盟发动防范疫情大流行的国际条约倡议，得到包括法国、德国、英国、韩国和南非等25国国家领导人支持，重点是增强疫情透明度、问责制以加强国际协调合作。

在11月审议防范条约前，各国将持续讨论条约内容，如何达成提高资讯透明共享的目标，届时欧洲、美国及中国立场受到瞩目。

另外，世界卫生组织周一同意，将研究独立专家提出的重大改革建议，以强化世卫组织。