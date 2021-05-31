中国五月制造业增长持稳 原材料价格居高加剧企业压力

根据官方公布数值，中国五月份制造业增速略低于上月及分析预期，但保持了稳定增长，原材料价格居高对企业生产压力加大，同时服务业在经过五一长假后持续恢复。

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中国国家统计局（SNB）周一(5月31日)公布，五月份制造业采购经理人指数（PMI）为51.0，略低于业界此前预期，但仍高于50荣枯线阈值，显示生产活动继续扩展。

四月份的制造业PMI是51.1，专家对五月份的制造业PMI预期均值为51.1。

同时该数值也处于2月份以来的最低水平区，2月的PMI值为50.6。

法新社报道引述中国国家统计局官员赵庆和（音）表示，尽管与两年前同月相比，工厂产出保持了良好的发展态势，但对工业产品的需求却有所放缓，尤其是在新冠疫情背景下新的出口订单分类指数下降。

同时，原材料价格仍然居高不下。对行业生产压力加大。产业链上游的基础原材料价格大幅上升，并向中下游传递。

此外官方统计也显示服务业活动适度加速，居民消费持续升温。5月份服务业PMI指数升至55.2

四月份该数值为54.9。同时包含服务业和工业的复合PMI指数由4月份的53.8升至54.2。