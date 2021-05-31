法国周一起向所有成年人开放疫苗接种，在医院重症患者人数回落到一月底水平之际，取消成年人接种疫苗年龄限制成为控制疫情的"关键一步"。法国总统马克龙及夫人周一都接种了疫苗，马克龙鼓励所有法国民众踊跃接种疫苗，"为了保护我们自己，也保护我们的家人"。

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法新社报道，自周一开始，所有法国18岁及以上的成年人都可接种疫苗，无论哪个年龄族群，且无需医疗证明，都可以上网预约接种疫苗。而此前，优先接种疫苗对象包括50岁以上的法国人及从事"优先职业"人士或有潜在疾病的年轻成人。

由于网上预定接种疫苗人数众多，许多疫苗接种中心未来数日的预约都已经"满员"。

到目前，法国已有2600万人接种了第一剂疫苗，占总成年人口的49.1%，占总人口的38.5%。据医疗网站Doctolib预计，以目前的接种进度，政府制定的3000万人接种疫苗目标将在6月10日完成，比原计划提前5天完成；而到6月21日，超过50%的法国人将完成第一剂疫苗接种。

法国卫生部周一晚间通报，目前重症患者人数2945例，比前一天减少48例，新冠病毒感染住院人数也有所减少，为16.596例，比前一天减少179例。新增感染也持续下降为1211例。

另据法新社消息，法国总统马克龙周一晚在推特发文称，他及夫人布丽吉特都接种了疫苗，马克龙并鼓励所有法国民众踊跃接种疫苗，"为了保护我们自己，保护我们的家人"。马克龙去年12月17日检测感染新冠病毒，7天后马克龙的夫人也检测呈阳性。

另外，欧盟人口最多国家德国则有超过4900万人已接种一剂疫苗，约占人口42%。德国6月7日开始为16岁以上人口接种后，人数可望迅速增加。

德国卫生部长斯帕恩此前表示，根据民调，全德国的成年人口有70%有意接种，照目前进度，其中90%在7月中前可完成第一剂的接种。

德国接种疫苗多管齐下，民众可选择遍布全国的400多座大型接种中心及基层诊所进行免费接种，大企业员工也可由企业雇用的医师施打疫苗。最近每天接种的人数经常超过100万人，超过总人口的1%。

根据政府规划的接种优先顺序，目前以染疫风险高的老年人、医护人员、警消、大众运输从业人员为主要接种对象。随着疫苗交货量增加，6月7日起全德国所有民众只要想接种都可登记。

欧盟的目标是7月底以前，至少70%成年人完成第一剂疫苗的接种。