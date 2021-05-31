法德呼吁澄清有关美国对默克尔进行窃听活动的报导

法德及其他欧洲国家周一要求美国和丹麦，就美国在丹麦协助下对欧洲盟邦领导人进行窃听的报道"进行澄清"。法国总统马克龙周一与德国总理默克尔举行视频会谈表示，如果情报属实，这在盟国之间，特别是盟国与欧洲伙伴之间是不能接受的。

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法新社报道，据丹麦电台等欧洲媒体发出一则调查报导，美国2012到2014年曾利用与丹麦对外情报部门的合作关系，对4个欧洲邻国的领导人进行监听，其中包括德国总理默克尔。这4个国家包括德国，法国，瑞典和挪威。

法国总统马克龙周一与德国总理默克尔举行视频会谈表示，如果情报属实，这在盟国之间，特别是盟国与欧洲伙伴之间是不能接受的。

马克龙表示，"我极其重视连接欧洲与美国的信任纽带，在我们之间没有相互猜疑的空间"。马克龙说，这也是为什么我们希望完整的事实澄清。马克龙表示，我们已要求我们的丹麦和美国伙伴，就媒体的揭露内容以及过去的这些事情提供所有相关资料，"我们静候回音"。

默克尔则表示，完全支持马克龙的表态立场。默克尔说，不仅为澄清事实，也是建立互信的良好基础。

丹麦电台等欧洲媒体周日发出一则调查报导，指美国国家安全局（NSA）2012－2014年曾透过丹麦的网际网罗海底电缆窃听德国、瑞典、挪威和法国政要的一举一动。

此前，德国政府发言人赛贝尔(Steffen Seibert）周一表示，德国政府正在跟进这份报导。发言人在一次例行新闻发布会上说：“联邦政府已经注意到了这份报导，并正在与所有有关的国家和国际机构联系，希望得到澄清。”他说，“作为一个原则性问题，联邦政府不公开评论有关情报活动的事情。”