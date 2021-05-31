网络攻击行动导致俄美关系进一步恶化

去年年底以来，多次传出俄罗斯电脑黑客侵入美国政府部门和私人电脑系统的消息，引发美国对网络安全的担忧。5月27日星期四，微软公司观察到一次新的入侵美国计算机系统的行动。此一事件在导致华盛顿与莫斯科紧张关系的一系列话题中再添新内容，致使两国关系进一步恶化。

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4月中旬，美国总统拜登决定对莫斯科实施一系列制裁，作为对俄罗斯针对美国实施大规模网络攻击等行动的回应。除了经济制裁，美国还驱逐多名俄罗斯外交官，其中包括俄罗斯情报机构的代表，并首次正式点名俄罗斯对外情报局是去年发生的“太阳风（SolarWind）”黑客攻击的幕后操手，指控俄罗斯情报部门在去年12月策划了大规模的网络攻击。

发起“太阳风”黑客攻击的俄罗斯组织诺贝利姆（Nobelium）通过侵入美国国际开发署(USAID)使用的电子邮件营销系统发起了最新的这场攻击。瞄准的是政府机构、智库、顾问公司和非政府组织。微软称诺贝利姆本次最新攻击行动为“活跃事件”，目标是来自150个组织的3000多个电子邮件账户，以获取敏感信息，这些机构大部分处于美国，其余至少分布在24个国家。据称，约四分之一的目标组织致力于国际发展、人道主义和人权保护，往往对普京领导的俄罗斯持批评态度。

黑客所用手段包括利用电邮系统发送看似正常、但旨在传递恶意文件的钓鱼电子邮件，如果点开，黑客就可以从后门程序侵入受害者的电脑。微软表示，5月26日星期三，黑客疑通过美国国际开发署的电邮系统发送了这类恶意邮件，其中一些邮件标着“特别警告”。美国媒体发布的一封电子邮件截图显示：这份“特别警报”邮件内容为：前总统特朗普“发布了关于选举舞弊的新文件”。收件人一旦打开链接，便为黑客安装恶意软件提供了可乘之机。不过，有关方面专家认为：这场最新的网络攻击行动的损害程度 “有限”。

美国海军研究生院（Naval Postgraduate School）的一名网络安全专家Scott Jasper指出：此类网络袭击“旨在收集情报，如：获取高级政客或组织在某些问题上的立场，以期更好地把控局势。恰如拜登政府为“太阳风”攻击所定性的一样：此类网袭行动属于网络间谍活动类别。他认为：俄罗斯网络攻击越来越频繁，且更狡猾。收件人必须提高警惕。不要只关注邮件内容，即使内容毫无意义，网络钓鱼也会利用收件人的好奇心，同时考虑到心理因素及技术标准，最大限度地展开黑客行动。

本次网络袭击与“太阳风”事件之间的相似之处在于：诺贝利姆的策略是接触知名的技术供应商并将病毒传染给他们的客户，借助软件更新以及大型电子邮件提供商，来增加间谍活动中附带损害的风险，并破坏对技术生态系统的信任。

对此，美国的制裁显然没有起到“阻止”效应。专家强调：美国唯一的办法就是“以更先进的技术来加强防卫”。拜登政府在意识到网络安全面临的风险后，于5月中旬颁布了一项法令，旨在通过保护联邦网络、改善美国政府与私营部门间在网络问题上的信息共享以及增强美国对事件发生时的响应能力，从而提升国家网络安全防御能力。

实际上，华盛顿与莫斯科在诸多议题上存有严重分歧：从俄罗斯干预美国总统大选、在乌克兰边境部署军力、到逮捕反对派人士纳瓦尔尼、支持白俄罗斯总统卢卡申科等，两国关系趋于紧张。而普京与拜登将在不足三周内迎来首次峰会，情势可谓十分微妙。

美俄两国总统预计于6月16日在日内瓦举行首次会晤，尽管华盛顿曾正式指责俄罗斯操控了“太阳风”攻击， 遭到莫斯科矢口否认，但最新一轮网络袭击行动的话题可能将列入本次高峰会讨论的议程。

另一个引发两国争议的是：美国在5月27日星期四宣布：决定不重返“开放天空”军备控制协议，以表明其针对俄罗斯的坚定立场，尤其在最近俄罗斯军队大量集结乌克兰边界的问题上。

《开放天空条约》旨在建立俄罗斯和西方之间的信任，允许该条约的三十多个签署国在彼此领土上进行侦察飞行，以收集有关军事力量和活动的信息。特朗普政府去年宣布美国退出该条约，俄罗斯方面也曾对该条约表达过不满。但是近天来俄罗斯却表示，如果美国能够提出“富有建设性的解决办法”，俄罗斯则可以做出让步。

在对待俄罗斯的立场上，美国现任总统拜登一方面表现了坚定的立场，对莫斯科的“不当”行为采取制裁或发出报复威胁；另一方面也对普京进行言辞批评。不过，美国总统却表示：愿意与俄罗斯在国际安全问题上找到共同点。

就目前而言，白宫向克里姆林宫做出的唯一承诺是：拜登在上任之初与普京达成妥协，决定将美俄签订的《削减战略武器条约》(START)延长五年。他还放弃了对俄罗斯与德国之间富有争议的北溪2天然气管道项目运营方及企业负责人的制裁，从而引发民主、共和两党议员的不满。拜登还主张在G7 峰会以及北约会议之后，在“第三国”举行6月份的高峰会。白宫方面披露：在期待已久的双边关系正常化之际，美国在努力寻求与莫斯科“重建稳定与可预测的关系”，美俄峰会将讨论“一系列紧迫议题”。

美俄首脑将在两国关系急剧恶化、跌至数十年来最低点的背景下举行本次高峰会。这次峰会应为今后几年美俄关系定下基调，双方将试图找到共同点。