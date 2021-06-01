世卫、世银等全球4大组织领导人呼吁公平分配疫苗

世卫、世银等全球4大组织领导人周二表示，世界各国领导人必须做出"新的承诺"，更公平的分配新冠疫苗，以控制新冠病毒疫情大流行。另外，疫苗全球取得机制增资会议周二举行，日本承诺将再捐助8亿美元。

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法新社消息，世界卫生组织，世界贸易组织，国际货币基金组织和世界银行的负责人周二共同呼吁七国集团，在本月于伦敦举行的峰会上同意斥资500亿美元，用于由国际货币基金组织制定并已呈交罗马卫生峰会的一项预防疾病大流行计划。

四大国际组织并呼吁七国集团各国领导人出席英国举行的会议时达成协议，同意"加强协调策略、提供新资金，为全世界民众施打疫苗"。

世卫组织总干事谭德塞表示，这项投资将“大大提高诊断，治疗，氧气，医疗设备和疫苗的产量，以期公平进行分配”。

四大国际组织的负责人周二在新闻发布会上说，这一投入到2025年将为全球经济创造9万亿美元的收入。

由国际货币基金组织总裁乔治艾娃、世卫总干事谭德塞、世银总裁马尔帕斯（David Malpass）和世贸秘书长伊卫拉共同撰写的呼吁书称，我们的目标是到今年年底为世界上至少40％的人口接种疫苗，并在2022年底之前为至少60％的人口接种疫苗，以实现可持续的全球经济复苏。

世贸组织总干事伊韦拉呼吁各国放弃对生产疫苗所必需的原料及技术转让的限制，呼吁提高疫苗的生产能力。

四大组织领导人表示，如果不终结这场卫生危机，将无法摆脱新冠病毒疫情大流行，迈向范围广泛的经济复苏。而这两者的关键都在疫苗的取得。

讨论新冠病毒疫苗全球取得机制（COVAX）增资计划的国际会议预计今天举行，日本首相菅义伟将在会上宣布日本将为该计划追加捐助8亿美元。

日本与国际机构联合举办的探讨疫苗全球取得机制增资方法的国际会议预定周二举行，会议将采取线上举行方式。

美国副总统哈里斯、欧盟委员会主席冯德莱恩等40国的领导人将出席会议。

菅义伟将在会议上宣布，日本政府将追加捐出8亿美元。日本总计捐出10亿美元，仅次于美国所捐的25亿美元。

会议上，菅义伟也考虑表明愿把日本目前所有的疫苗当中，不在日本境内使用的疫苗提供给他国。