中国科兴新冠疫苗获世卫组织紧急使用许可

世界卫生组织周二批准将中国科兴生物技术有限公司研制的“新型冠状病毒灭活疫苗”列入紧急使用清单。世卫称，针对疫苗有效性的研究结果显示，科兴疫苗在51%的接种者中成功预防了有症状感染。

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法新社消息，这是继中国国药集团生产的新冠疫苗已于上月获得了世卫组织的紧急使用许可后，第二支获得世卫紧急使用许可的中国疫苗。世卫组织负责医药及卫生产品的副总干事希毛 (Mariangela Simao)表示，目前国际社会急需更多的疫苗以解决疫苗接种严重不均衡的问题。

世卫专家组建议向18岁以上的成年人接种该疫苗，共分为两次接种，接种间隔在二到四周之间。针对疫苗有效性的研究结果显示，该疫苗在51%的接种者中成功预防了有症状感染，并在100%的接种受试者中成功预防了重症感染和住院。

专家组表示，参与该疫苗临床试验的60岁以上人口数量较少，因此无法对疫苗在这一年龄组别中的有效性作出判断。但从目前正在使用该款疫苗的多个国家所收集到的数据，以及相关的免疫学支持研究均显示，该疫苗对于老年群体可能起到保护效果，同时也没有理由认为该疫苗对于青年和老年群体在安全性上存在差别，因此，世卫组织在疫苗使用建议中并未设置接种年龄上限。

世卫组织同时建议为老年群体接种该疫苗的国家开展后续的安全性和有效性监测，以确认疫苗是否达到了预期的接种效果，并进一步协助完善该疫苗的有效性数据。