中国缺人手 印度移民来补？

中国人口急剧老年化，中共中央政治局5月31日迫不及待宣布： “允许”人民生三个孩子，可是人民的反应一点都不热烈，而且叫骂声不断，有的说，谁愿意生谁生去! 还有的质问：“让你生就生，把我们当猪呢？”

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与其为人口衰老着急，法国世界报驻北京记者勒梅特（Frédéric Lemaître）倒是看见了另外一面，中国为何不打开移民大门呢？“就近取材”多好，与中国人口不分上下的印度，劳动力取之不尽。这篇文章中倒没有提到，其实印度旁边的巴基斯坦，孟加拉国，都是人力资源非常充足的国家，去中国，翻过一座大山就到了!

中国2020年人口普查于5月10日公布的结果证实，中国是一个人口老化的国家。中国人的家庭也没有怎么利用2016年当局开放生二胎的机会，现在给了他们生第三胎的机会，没有什么迹象显示会根本上改变趋势。生育率1.3，中国人口正在快速衰落。根据『柳叶刀』去年七月公布的一份研究，到2100年，中国人口将由目前的十四亿减少到七亿三千二百万! 对地球来说这倒是一个不错的消息，但对中共领袖可不是好事。他们有一个自豪感就是中国是全球人口最多的国家，到了2100年，不光印度远远超过中国，尼日利亚也会。

怎么办？在世界报看来，解决的办法就是鼓励移民。中国现在只有845697外国人，比巴黎大区还少两倍。这里面许多还只是在中国生活只有三个月的人，其中绝大多数会离开。那么，比较逻辑的做法就是吸引周边国家的，尤其是有文凭的年轻人。作者指出印度就是一个无穷无尽的最好的劳力储存库。目前印度有大约1800万人生活在外国，大部分是在阿联酋、巴基斯坦和美国，在中国，根据2010年的数字，印度人只有15000，估计今天也增加不了多少。作者认为中国应欢迎印度移民的一个理由是，两个亚洲巨人之间生活水平的差距使得中国变得富有吸引力，以人均拥有GDP来说，中国现在比印度多了五倍，如此，在未来，印度可为中国提供源源不断的移民，如同墨西哥向美国那样。

问题是中国并不是一个移民国家。当然有一天会变成一个移民国家，但现在变化的速度很慢。八十年代中国似乎有两万外国人，只是到了2010年人口普查时才把他们统计在内，数字是593832人。这里面还不包括台湾人、香港人，澳门人，十年间，增加了42%，但与中国庞大人口相比，总数少得可怜。

作者认为，中国国家主席习近平意识到问题严重，这也就是为什么中国于2016年加入了国际移民组织，尤其是北京当局于2018年还成立了国家移民管理局。根据Tabitha Speelman在『中国展望』(Perspectives chinoises) 2020年第四期发表的一项研究，此前，中国一直以“外国人”而非“移民”来指居住在本国土地的外来居民，这一指称的改变很有象征性但也很相对。“中国政府承认中国是外国移民目的地国家，但这绝不意味着北京自视为一个移民国家”，况且，这个“国家移民局”还属于公安部管辖，等于中央把管辖权从地方手中拿到自己手中，2019年，该机构实施的“边界安全政策”取得的最大成果是驱逐了一批外国非法移民。

人口急剧老化，中国未来严重缺乏劳动力，但是，让周边国家的人移民“非常民族主义的中国”，在Speelman女士看来这在中国是一个非常敏感的话题。她提醒，中国国家移民局2020年提出该局诞生以来第一部法案，旨在向更大范围的外国侨民提供长期身份—“绿卡”，但中国公众舆论的反应很负面，中国国家移民局最后只好退步。再加上来了一个新冠病毒，中国人更加警惕外国人，特别是印度人。

北京还有一个最后的办法，鼓励海外华侨返国! 但从长远讲这能解决多少问题，又能有多少人返回，都很难说。法国世界报的专栏文章总结说：既想成为全球第一强国，又蜷缩在万里长城背后，这是“中国国情”下形成的一个史无前例的悖论。