中欧投资协议冻结「困难值得重视」 王毅与欧洲四国外长认同须冷静反思

中国外长王毅日前与来华的欧盟成员国波兰、爱尔兰和匈牙利以及正在申请成为成员国的塞尔维亚等四国外长会谈，是欧洲叫停中欧投资协议后的首次大规模会晤，但看来成效只流于对话。王毅表示，各方达成广泛共识，包括须重视当前中欧关系出现的「一些困难」，但应冷静反思，中国期望可透过了解「消除疑虑误解」，期望与四国深化发展战略对接。

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四国外长应王返邀请，在上月29日至31日访华，中国外交部今(1日)早发稿引述王毅称，这是今年中方同欧洲国家外长首次面对面会晤，也是中欧在新形势下的战略沟通，声称他与四国外长经过深入而坦诚的交流后，达成广泛共识，首先是五国应在后疫情时代加强对话合作，利用优势互补，深化发展战略对接，促进产业链供应链融通。

其次，王毅指出，五国都认为，「当前中欧关系出现的一些困难值得重视」，各方应冷静反思。他认为，正确的做法是在尊重基本事实前提下，开展建设性对话，增进了解，消除疑虑误解，扩大共识，「聚焦互利合作」，推动中欧关系稳定发展。

王毅的说法反映中国仍然希望聚焦商业利益而淡化中欧政治分歧，但欧盟本月上旬叫停商讨达七年才谈成、正等待议会审批的中欧投资协议时表明，叫停是由于中欧近日互相制裁，包括中国制裁欧洲议会议员，外交关系恶化。欧盟副主席东布罗夫斯基思当时表明，协议能否获批，将视乎中欧关系日后发展。

王毅强调，四国都是中国在欧洲的重要合作伙伴，中方愿与欧洲继续交流对话，共同促进合作目标。

访华的四名外长分别是波兰外长拉乌、塞尔维亚外长塞拉科维奇、爱尔兰外交与国防部长科文尼、匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多。当中，根据中国媒体报道，爱尔兰外长科文尼与王毅会谈时表明，期望双方日后可深化在网络安全、航空、抗疫、气候等领域的合作。