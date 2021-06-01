全球最大肉品供应商JBS：发起网络攻击的黑客极可能来自俄罗斯

美国白宫发言人周二表示，全球最大肉品供应商美国子公司JBS向美国政府表示，该公司自上周日以来遭到的网络攻击，极可能来自俄罗斯的犯罪集团，黑客并为此攻击行动索取赎金。

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继美国最大成品油管道营运商殖民管道公司在3周前遭黑客入侵后，全球最大肉食品加工商JBS的北美洲及澳洲网络上周日（5月30日）受到黑客有组织攻击而被迫关闭，加拿大一所厂房也暂停运作，澳洲全国更停止屠宰牛羊。JBS美国分公司在一份声明中称：“JBS美国分公司认定，这是一次有组织的网络安全攻击行动，支持其北美和澳大利亚IT系统的一些服务器受到影响。”该公司说，此次黑客入侵行为是当地时间5月30日被发现的。

美国白宫发言人让 比埃尔周二表示，白宫正在就这一事件与俄罗斯方面直接进行沟通，白宫并向俄罗斯方面表示，一个负责任的国家不能袒护网络黑客。

另据报道，俄罗斯总统普京和美国总统拜登定于本月16日在瑞士日内瓦举行峰会。

俄罗斯外长拉夫罗夫周二表示，俄罗斯不会对峰会抱有幻想，"俄罗斯不会去试图营造一种感觉，认为峰会会有所突破、或将作出某些历史性重大决定"。拉夫罗夫称，两个主要核大国最高领导人之间的对话本身就很重要，应当尽可能给予支持，他并表示，两位领袖应该就各自视为自身威胁及全球威胁的问题交换意见。