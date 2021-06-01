日本皇室开始接种新冠疫苗

日本皇室新型冠状病毒疫苗接种于6月1日上午正式开始。宫内厅表示，皇室将按照与日本国民相同的顺序接种疫苗，6月1日共有4人接种。

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目前，65岁以上的皇室成员共有7人，包括87岁的上皇明仁和86岁的上皇后美智子。据有关人士介绍，这次新冠疫苗的接种将根据接种对象的人群的意愿并与医生协商进行。年龄最大的97 岁的三笠宫妃百合子将不接种疫苗，6月1日共有4人接种。

皇宫宫内医院于 1 日上午 10 点左右给上皇的弟弟、85 岁的常陆宫亲王及其80 岁的妻子华子接种了疫苗，11 点左右，为66 岁的宽仁亲王妃信子接种了疫苗，又为68岁的高圆宫妃久子接种了疫苗。上皇明仁和上皇后美智子虽然是接种的对象，但是6月1日没有消息报道他们接种了疫苗。

德仁天皇和皇后雅子以及天皇的弟弟秋筱宫夫妇，因都不满65岁，目前不属于接种对象，预计将在7月以后，日本65岁的高龄者接种完毕后进行接种。

日本所计划的接种疫苗的基本顺序是：首先是医护人员，然后是高龄者、有基础疾病的人及一般民众。

到5月31日为止，日本医务工作者接种新冠疫苗者已达7,634,137回；高龄者等已达5,576,430回。

而日本官房长官加藤胜信在6月1日的记者会上就普通人群的新冠疫苗接种表示，本月21日可以开始在企业和大学的接种，如果面向65岁以上老年人的接种有望早日完成，那么还可能更加提前。加藤强调：“力争减轻有关疫苗接种的地区负担，加速接种。”