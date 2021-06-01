柬越泰入境香港要隔离21天 但「半封城」的广州「回港易」不改 续免隔离

因应部分地区疫情转变，港府决定，由本月4日起，由柬埔寨、越南及泰国等「高风险」地区入境香港而又未接种疫苗者，须强制检疫21日，已接种疫苗者可减七天，该七天可以自行监察代替。不过，疫症个案上升并由即日起封锁部分区域的广州，港府表明，相信中国的疫情控制措施，暂不更改在广州居住的港人的「回港易」安排，即已接种者回港后毋须接受隔离。

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根据公布，广东省前日（5月30日）新增本土确诊病例20宗，当中18宗在广州，令近日累计感染病例增至30宗，而所有感染者病毒基因测序高度同源，为具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高等特点的印度变异株，该市随即进入「半封城」状态。广州疫情防控指挥部急发通知，由昨晚10时起，通过市内机场、铁路、公路客运站离开广州的非中转旅客，须持有72小时内核酸检测阴性证明和「健康码」绿码；离穗出省的小型汽车司乘人员，须持有72小时内核酸检测阴性证明，以备查验。另外，广州荔湾区亦发布通报，封闭疫情涉及的五条街道，包括白鹤洞，要求居民足不出户，日常用品将由属地街道配送；区内其余街道每户只能有一人凭证在限定范围内活动。

受当地天气和疫情防控等多方面影响，截至昨晚七时半，据航旅软件「飞常准」显示，广州、深圳、佛山机场从昨日起已取消逾900架次进出港航班。另外，包括国航在内的16家航空公司发布涉及上述三地的免费退改签方案。

面对广州疫情的爆发危机，有香港传染病专家促请港府收紧当地的「回港易」安排，即由当地回港者不能豁免接受强制检疫，但港府表明，无意更改当地的「回港易」安排，食物及卫生局长陈肇始昨在记者会上解释，中国内地疫情控制非常严谨，现时的个案只局限在局部范围，广州亦已扩大筛查范围，而深圳的传播链清晰，并有措施限制人员流动。她强调，港府会继续密切留意内地疫情发展，并与粤方保持沟通。

她同时宣布，除上调柬埔寨、越南及泰国至「高风险」地区，而令从三国入境香港者须接受21日强制检疫外，港府同时宣布，将原属「甚高风险」组别的英国，调低至「高风险」地区，与台湾同级。港府指出，调低英国风险级别，是因为英国疫苗接种率持续提高，加上早前取消英国登机限制后，亦未发现相关输入个案。