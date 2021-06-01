港研「未接种疫苗者限入」 有病人团体责俨如惩罚市民削人权

面对只有两成疫苗接种率的不理想情况，港府除了动员商界提供打针优惠外，还研究强硬手段催谷市民打针，食物及卫生局长陈肇始表示，正研究在下一波疫情来临时，限制未接种者进入食肆、学校、戏院、宿舍、地盘、图书馆、博物馆、表演场所及体育场地；入境人士亦须面对更长的隔离期。

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有病人组织认为，此举形同惩罚未接种者，影响人权；另外，呼吸系统科专科医生梁子超则认为，建议对控制疫情作用不大，强调在疫情初起时全面收紧距离措施方为防疫上策。 持续逾半年的第四波疫情已经完结，港人接种疫苗的意愿更低，但在商界应港府游说而推出越来越多的打针优惠后，接种和预约接种人数近日均大幅攀升，昨(5月31日)天有3.64万人接种疫苗，而预约者更多达3.77万人，首次出现预约人数较实际接种人数的情况，亦较上周五有地产商以千万豪宅利诱市民打针前夕的相关人数，分别上升40%和87%。上述巨大升幅自豪宅优惠出现后，一直维持，而当不同生活范畴的公司昨天推出优惠后，打针情况更进一步升温。

在昨日，除了港府公布给予打针的公务员一天假期，并可追溯之外，商界向接种疫苗者提供的优惠包括香港铁路送出总值1000万元的500张全年车票；海洋公园送出价值200元的园内优惠券；信银国际推出以新资金承造一个月定期1厘年利率的「抗疫定存优惠」；睿智金融集团捐出价值150万元的股票供已打针者抽奖等等。

在各类谷针优惠影响下，至昨日累计有137.9万人已接种第一剂疫苗，占合资格接种人口的21%，较上周五多零回二个百分点。但有关比率仍属有疫苗供应区内最低的一群，而疫苗接种中心将于9月底停止运作，港府形容，由现在至8月底，是香港防疫的「关键时期」，故由昨日起开展「全城起动 快打疫苗」运动，包括让已接种者享有更宽松的防疫措施，由本月10日开始，落实第二阶段的「疫苗气泡」措施，例如增加同枱共食人数上限，而将来则会考虑对未接种者实施更多限制措施。

由于专家已表明，第五波疫情几乎一定会来，食卫局局长陈肇始透露，若第五波疫情来临，为避免大规模爆发，港府会考虑要求未接种者遵守较严谨限制，包括加长检疫期；医护、院舍及学院职员检测更频密；限制进入食肆、学校、图书馆、戏院、体育场地及地盘等高风险场所，若是因为身体健康因素而不适宜接种者，可获豁免。她补充，如果全城有七至九成人接种疫苗，即免疫屏障建成，有关防疫措施亦会相应作出调整。

有关限制建议引起社会争议，病人政策联机主席林志釉表明对港府取态有保留，认为限制有关人士进入有关场所，等同惩罚，而限制有关人士进入食肆、学校、地盘和宿舍就是影响他们在进食、教育、工作和居住的基本权利。他期望港府透过诱因鼓励市民接种疫苗，并对未接种者采取「宁纵勿枉」的态度对待。

特首林郑月娥响应称，若说不公平，她亦希望未接种者意识到需要他们的参与，以公平对待已接种者，从而提高接种率及确保香港安全。政府专家顾问许树昌教授亦认同，原则上应保障已尽公民责任打疫苗的市民有更多自由，并按风险区分他们能够进入的场所。

不过，中文大学生命伦理学中心总监区结成表示，现时未知第五波疫情的爆发程度，难以抽空评论限制出入场所的措施是否合理，期望港府多与社会沟通。另外，娱乐及饮食协会主席陈民更忧虑，一旦限制未打针者进入食肆，可能会瘫痪经济及影响本地娱乐事业，呼吁政府做好外防输入，不要只是恫吓港人。