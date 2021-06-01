百年建党大庆临近，习总书记准备20大继任，突然冒出一个“不三不四”的“躺平主义”，躺平，顾名思义，款款躺着，无欲无求，据说是与之前时髦的另一个词“内卷”对着干的。但是，这个“躺平主义”让当局隐隐不安。

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发自“知乎论坛”的躺平主义，宣言很简单：号召青年们“不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费”，六不主义，“维持最低生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的奴隶。”

“躺平”一词最早应出自百度贴吧一篇已被删除的题为“躺平即是正义”的帖子，内有“既然这片土地从没真实存在高举人主体性的思潮，那我可以自己制造给自己，躺平就是我的智者运动，只有躺平，人才是万物的尺度。”豆瓣后来建立了躺平小组，但是躺平小组现已被删除。

躺平主义宣言多少有些愤世嫉俗，却引来了难以想象的共鸣，有种解释是，站不起来，但又不想跪着，就只有躺平。站不起来，因为生活成本太高，压力山大，高房价，高物价，工作难求，遑论结婚生子。站不起来，跪着求生好不？不! 很多年轻人还不愿丢掉自己的人格和尊严。剩下来的就是躺平，维持最低生存状态。躺平是一种无奈，躺平也是一种不屈。

躺平一词出世后，有躺平主义，躺平哲学，微信朋友圈还流传着中国躺平诗歌流派大展，开首就是：“今天，你躺平了吗？”号称“我躺故我在”，“一起躺平，一起爱!” 其中有首写道：躺平，是为了不弯腰/躺平，是为了不下跪/躺平，是横向的站立/躺平，是挺直的脊梁。如果像诗里写的这样，还是蛮有点傲骨的!

关于躺平的表述有多种多样，也有人从另外一种角度去看躺平主义，躺平不是躺在床上啥也不敢，而是降低欲望，不再过分追求，回归最基本的生活。

网上议论纷纷，有人批评与其躺平颓废，不如挺身行动，有人则以为今上开倒车，文革2.0再起，政治高压无孔不入，在这种情况下，躺平并非颓废，而是一种消极不合作，自有其价值。前中央党校教授蔡霞认为，中共政治局会议决定让两颗韭菜生三颗小韭菜! 原本不许生孩子，现在镰刀发现韭菜快断根了，赶紧忽悠多生孩子。网络轰雷表明，韭菜们就是躺平了!

在高消费，重奢侈，比阔绰比得难以透气，“内卷化”的中国社会，躺平主义忽然让人领会到其实不必强做什么，据说刚开始还有官方的舆论对这些人自己躺自己的倒也不在乎，甚至表示尊重他们对生活态度的选择，但躺平引发共鸣声大震，情况就有点变化。『南方日报』日前发布题为“躺平可耻，哪来的正义感？”抨击，呼吁年轻人抵制消极情绪。环球时报环时锐评5月28日讽刺说：“声称要躺平的年轻人，总是在黎明被自己设的闹钟叫醒”。官媒还发文示警，“认命可以，躺平不行”，谴责躺平主义是很有害处的“毒鸡汤”。

官媒为何如此说，有人分析说这躺平主义，分明透露着一些不合作主义思潮，“躺平是觉醒，更是不合作，觉醒，不合作，中国就有希望”。独裁者是最警惕的。还有人以为，为维稳计，中共当然乐见消极无为的蚁族繁荣，但如果危害到社会主义割韭菜需求时，就又另当别论了。要实现百年复兴大梦，你在那里躺平不算，还要鼓吹一伙子都来躺平，官方是不会放过的。

有人认为，躺平的出现其实在某种程度上挑战了官方的价值观，在党国一统的中国，任何不顺从的苗头，或者可能孕育一种反对甚至反抗的萌芽，官方都十分警惕。

豆瓣上那个躺平小组被炸了，页面不存在了，还留着一行小组简介：躺平是一门哲学。躺平是一种艺术。在这个喧嚣的时代，以不变应万变……

躺平小组被炸了，躺平者四散了，到处都是，网络上有一段广泛流传的视频，一位躺着的青年女子在说：“年轻人躺平到底惹了谁，我们这一代年轻人生活有多倒霉!”“年轻人不缺奋斗的决心和信心，年轻人缺的是奋斗路上的那束光。”