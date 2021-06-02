习近平不满大外宣系统没有提高中国话语说服力

中共总书记习近平周一对他的海外系统专门发表讲话，要他们好好“把握好语调”、“谦逊谦和”，“要讲究舆论斗争的策略和艺术”，提升“中国话语说服力”。分析人士指，习显然对大外宣系统外宣不力，外交官搞不好外交，不但未给中国增分反而惹祸不满。

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中共中央政治局5月31日专门就加强中国国际传播能力建设进行第三十次“集体学习”，习近平讲话的要旨是要形成与中国综合国力和国际地位“相匹配的国际话语权”，这次会议请复旦大学张维为教授专门就此讲解，“提出了工作建议”。

据报道，中国自2009年启动“大外宣计划”后，在全球形成一个庞大外选体系，每年据估耗费上百亿美元。但是，大外宣效果不佳，就连也被视为属于大外宣体系的『多维』评论说：“可与高昂投入极不成比例的是，外宣的产出实在尴尬，常年饱受诟病，甚至被讥讽道尸位素餐。别说在国际上为中国崛起提供舆论助力，但是增进和改善海外社会对中国的认知，都不尽人意。”

张维为帮政治局出谋划策

但是中共政治局请张维为为各位政治局大员上课，讲解大外宣政策，能提供助力么？这是一位被不少人视为与金灿荣同样反美骂西方不顾一切鼓吹中国自信的教授。他的一些演讲令学界尴尬，比如他说，和上海、北京、大连比起来，“纽约更像第三世界”，他还打赌中国从来不会有经济危机，美国经济危机还要中国来帮忙，希望下次不要来求中国等等。他这样形容美中关系：“好在我们中国领导人经历过文革乱世，我们知道怎么对付流氓。”

有分析指张维为政见与国际观与习近平高度一致。这次张维为能为习近平出什么好点子呢，目前还不知道，新华社报道了习近平在这次会上的主要讲话，从讲话看，中共最高当局显然意识到中国在国际上的形象很成问题，从习的要求来看，似乎一方面指大外宣宣传不力，一方面对战狼风格带来的反面效果不满，他的这段话很有针对性：“要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象”，简直是有点耳提面命了。

战狼惹得祸？

习近平政治局讲话的对象是整个对外宣传系统，官媒，孔子学院，外交部，派驻外面的使者等等，事实上，后者起的作用或者说反面作用更大，中国一些外交官在国际场合的表述，有时很恶狠狠的，被称之为战狼风格，如果习近平认为中国的国际话语权与中国还不太匹配，与他派出的战狼们干系重大，

仅举几个例子，外交部发言人赵立坚要戳瞎五眼联盟，美日印澳新五国倒不怕，影响很坏；驻法大使发推指批评中国的一位法国学者邦达兹(Antoine Bondaz)是“小流氓”，驻巴西里约热内卢总领事李杨在推特贴上特鲁多的照片，并称其为“美国走狗”丶“败家子”，外交官在国际上代表中国，粗话信口而来，怎么能让中国的形象变好？

所以习近平这次讲话要求他们不光讲话掌握基调，自信谦和兼而有之，更重要的是，要“推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达”， “要广交朋友、团结和争取大多数，不断扩大知华友华的国际舆论朋友圈。”

习近平认为这个问题严重，要“主要负责同志既要亲自抓，也要亲自做。”习近平将此提到“维护党和国家尊严形象”的高度。

曾驻北京的法国『新观察』周刊记者高洁(Ursula Gauthier)发推评论，习近平向他的战狼外交官们吹响了哨子，别胡闹了!“要把握好语调，既开放自信也谦逊谦和”。高洁问：我们能否看见中国驻法大使馆向邦达兹道歉？

邦达兹因为批评北京，中国驻法使馆竟形容这位学者是“小流氓”，引起法国舆论吃惊，尤其吃惊堂堂大国使节，竟能说出如此粗秽的败坏国家形象的语言，法国外长勒德里昂为此专门召见了中国驻法大使卢沙野。

有分析认为不能怪中国外交官频频上演战狼秀，说白了都是为了政治前途，还不是表演给中央看，搞不好谁骂得凶，演得好，谁就能升官封赏。从习近平讲话看，大外宣系统可能表演得太过火了。