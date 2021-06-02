匈牙利首都反对复旦大学分校落地 布达佩斯将改路名揭露北京人权

为了对抗中国复旦大学分校在布达佩斯落地，布达佩斯市政府决定将把首都的一些街道重新命名，其中一条将改为“达赖喇嘛街“，另外一条将命名”维吾尔烈士路“。还有一条叫“自由香港大道”。

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匈牙利奥班政府被指与中国和俄罗斯走得最近，5月初，匈牙利阻止了欧盟外长发表一份谴责香港选举法改革的声明。今年2月，匈牙利成为首个决定引进使用中国产新冠疫苗的欧盟国家。中国疫苗迄今未在欧盟获得批准上市。

更有甚者，匈牙利政府已与中国复旦大学签署协议，复旦大学将在该国首都布达佩斯建立分校，此举激起了自由派市政府的激烈反对。自由派的布达佩斯市长卡拉松尼6月2日宣布，将对本市一些主要大道重新命名，以此凸显北京当局对人权的侵犯。

根据法新社报道，有一条街被改名为“达赖喇嘛街”，另一条道路改作“维吾尔烈士路”，还有一条改为“自由香港大道”。还有一条街道以被中国当局迫害的天主教主教之名命名。

奥班的政治对手、布达佩斯市长希望复旦大学分校最终不要落脚他的城市，如果成真，那么，进入这所大学就得穿越这些大街。

按照奥班雄心勃勃的计划，现在起到2024年，建立面积50公顷的复旦分校，浙江成为欧盟地区第一所中国大学。

四月底，奥班已与复旦大学校长签署协议，但是，匈牙利反对派一致坚决反对这一计划。根据一家调查网站Direkt36公布的消息，这项工程在没有招标情况下委托给一家中国企业，使用的主要是中国材料和中国劳工。匈牙利可能为此向北京贷款13亿欧元。

布达佩斯市长卡拉索尼表示，“我们不愿意拿匈牙利纳税人的钱去修这座给精英们保留的私人大学”。根据一项民意调查，参与调查的大部分布达佩斯市民反对在他们的城市建设这样一所大学。

在中共当局压力下，复旦大学2019年修改『复旦大学章程』，特意删去“思想自由”四字。

尽管匈牙利既是欧盟成员又是北约成员，总理奥班一直奉行着从经济上和文化上靠近中国的政策，因此遭到美国国务院的批评。

不久前，匈牙利动用否决权，阻止欧盟一项谴责北京破坏人权的提案。

在与复旦签署协议前，奥班政府还与北京签署了修建布达佩斯-贝尔格莱德高铁合同，这是北京“一带一路”计划的重要一环，匈牙利为此借债20亿欧元。